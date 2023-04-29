السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب سودانى: مصر قادرة على حل الأزمة من خلال علاقتها الدولية

عمار شيلا
عمار شيلا

قال الكاتب الصحفي السوداني، عمار شيلا، إن الهدنة بين الأطراف السودانية قد تنجح في السماح للعالقين في الوصول للمعابر، مؤكدًا أنه لا توجد آلية تراقب الاختراقات التي تحدث في الهدنة.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القوات المسلحة السودانية اشترطت خلال الهدنة عدم تحرك المركبات، وهو الأمر الذي لم تلتزم به قوات الدعم السريع، مؤكدًا أن هناك مساعي حثيثة لوقف الحرب. 

هناك رغبة حقيقية لإنهاء هذا النزاع

وأشار إلى أن هناك رغبة حقيقية لإنهاء هذا النزاع ويوجد التفاف كبير حول قوات الجيش، لأنه على مدار 4 سنوات كانت هناك جهات تسعى لخلق فتنة بين الجيش والمواطنين والمعركة الأخيرة نجحت في التفاف الشعب مرة أخرى حول الجيش.

وأكد أن مصر لديها دور كبير في هذه الأزمة وفي المعابر، وما تقوم به لتحسين وضع أفضل للسودان وهي قادرة من خلال علاقتها بالمجتمع الدولي وعلى مستوى الداخل السوداني، على المشاركة في حل الأزمة.

عمار شيلا مصر المجتمع الدولي الداخل السوداني حل الأزمة القوات المسلحة السودانية الدعم السريع

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