صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ورابط الاستعلام عنها

صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وكذلك رابط الاستعلام عنها من خلال الرقم القومى من المواضيع التى زادت نسبة البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

كانت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى قد أعلنت مؤخرا موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حيث نوهت بأن موعد الصرف يكون حسب تقسيم المستفيدين من المعاشات إلى فئات حسب قيمة المعاش.

الفئة الأولى

تحصل الفئة الأولى والتى تتقاضى معاشًا أقل من 1495 جنيها بالزيادات على معاش شهر مايو فى الأول من شهر مايو 1 و2 مايو 2023 والذى يوافق يومى الاثنين والثلاثاء.

الفئة الثانية

ويتم صرف المعاش للفئة الثانية وهى التى تحصل على معاش أعلى من 1495 وأقل من 2645 جنيها بالزيادة الجديدة يومى الأربعاء والخميس الموافقين 3 و4 مايو 2023.

الفئة الثالثة

ويتم صرف معاش شهر مايو بالزيادة الجديدة للفئة الثالثة وهى التى تحصل على معاش أعلى من 2645 جنيهًا يومى السبت والأحد الموافقين 6 و7 مايو.

الاستعلام عن العلاوات الخمس من خلال الرقم القومى

للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات يتم اتباع الخطوات التالية :

على المستعلم الدخول على الموقع الخاص للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من خلال الضغط على هذا الرابط

https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

كتابة الرقم القومى الخاص بأصحاب الاستعلام من خلال الخانة المخصصة له

إنشاء حساب وكتابة كلمة السر ثم تسجيل الدخول

كتابة جميع البيانات الخاصة بالمستعلم من خلال الخانات المخصصة لها

الضغط على جملة "أنا لست ربوت"

الضغط على كلمة "استعلام"

وكانت الحكومة صرفت العلاوات الخمس فى دفعات ربع سنوية وبلغ عدد المستفيدين 8.693 مليون تقريبا عام 2013 وحتى 2014.

وفى عام وفي عام 2014 وحتى 2015 بلغ أعداد المستحقين 8.820 مليون مواطن.

وفى عام 2016 وصل عدد المستفيدين من المعاشات 9.164 مليون مواطن

بينما فى 2023 وصل عدد المستفيدين من المعاش إلى 10 ملايين و885 ألفا و757 مواطنا ومستفيدًا حسب آخر إحصائية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.