الأحد 30 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ورابط الاستعلام عنها

صرف العلاوات
صرف العلاوات

صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وكذلك رابط الاستعلام عنها من خلال الرقم القومى من المواضيع التى زادت نسبة البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

كانت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى قد أعلنت مؤخرا موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حيث نوهت بأن موعد الصرف يكون حسب تقسيم المستفيدين من المعاشات إلى فئات حسب قيمة المعاش.

الفئة الأولى

تحصل الفئة الأولى والتى تتقاضى معاشًا أقل من 1495 جنيها بالزيادات على معاش شهر مايو فى الأول من شهر مايو 1 و2 مايو 2023 والذى يوافق يومى الاثنين والثلاثاء.

الفئة الثانية

ويتم صرف المعاش للفئة الثانية وهى التى تحصل على معاش أعلى من 1495 وأقل من 2645 جنيها بالزيادة الجديدة يومى الأربعاء والخميس الموافقين 3 و4 مايو 2023.

 

الفئة الثالثة 

ويتم صرف معاش شهر مايو بالزيادة الجديدة للفئة الثالثة وهى التى تحصل على معاش أعلى من 2645 جنيهًا يومى السبت والأحد الموافقين 6 و7 مايو.

بعد إقرار قانون العلاوات الجديد.. قيمة مكافآه تدريب مزاولي مهنة الطب

موعد صرف معاشات شهر مايو 2023 وأماكن صرف المعاش

الاستعلام عن العلاوات الخمس من خلال الرقم القومى

للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات يتم اتباع الخطوات التالية :

  • على المستعلم الدخول على الموقع الخاص للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من خلال الضغط على هذا الرابط

https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

  • كتابة الرقم القومى الخاص بأصحاب الاستعلام من خلال الخانة المخصصة له
  • إنشاء حساب وكتابة كلمة السر ثم تسجيل الدخول
  • كتابة جميع البيانات الخاصة بالمستعلم من خلال الخانات المخصصة لها
  • الضغط على جملة "أنا لست ربوت"
  • الضغط على كلمة "استعلام"

وكانت الحكومة صرفت العلاوات الخمس فى دفعات ربع سنوية وبلغ عدد المستفيدين 8.693 مليون تقريبا عام 2013 وحتى 2014. 

وفى عام وفي عام 2014 وحتى 2015 بلغ أعداد المستحقين 8.820 مليون مواطن. 

وفى عام 2016 وصل عدد المستفيدين من المعاشات 9.164 مليون مواطن 

بينما فى 2023 وصل عدد المستفيدين من المعاش إلى 10 ملايين و885 ألفا و757 مواطنا ومستفيدًا حسب آخر إحصائية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات الاستعلام عن العلاوات الخمسة من خلال الرقم القومى للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة صرف معاش شهر ابريل موعد صرف العلاوات الخمسة الاستعلام عن العلاوات الخمسة

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

سعر الذهب اليوم الأحد 30 أبريل 2023 فى مصر دون مصنعية

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 2023/4/30

درجات الحرارة اليوم الأحد 30-4-2023 فى محافظات مصر

تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات 2023 الناقلة لمباراة الأهلي Arryadia TNT

صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ورابط الاستعلام عنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أرض الشمس المشرقة.. جمهوريتنا الجديدة.. والقارة السمراء

د.أحمد الخميسى

السودان يا أخت بلادى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

وائل لطفي

مصر وضيوفها

د. منى حلمى

صانع الحياة

أميرة عبد الكريم

فى كل شارع فى بلادى صوت الوصاية بينادى

مؤمن المحمدي

اقتراح ينهى جميع الأطراف

محمد عبدالعزيز

عودة خاطفة إلى دراما رمضان

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواصل تشديد إجراءاتها على حاجز الحمرا فى الأغوار الفلسطينيّة

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب الضفة الغربية

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية