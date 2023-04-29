باتشيكو: لدينا رغبة في الفوز على مارومو جالانتس والتأهل إلى نصف النهائي

قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن المجموعة بالكامل جاهزة لمواجهة الإياب أمام مارومو جالانتس الجنوب أفريقي، مشددا على أن الفريق جاهز تماما لتلك المباراة الهامة، ولديه رغبة في الانتصار بجنوب أفريقيا والعودة إلى القاهرة ببطاقة التأهل خاصة بعد التعادل في لقاء الذهاب بالقاهرة.

شدد خلال المؤتمر الصحفي على أن المباراة أمام مارومو جالانتس ستكون غاية في القوة والصعوبة خاصة وأن الفريقين لعبا قبل أسبوع واحد بالقاهرة وأصبحا يعلمان بعضهما جيدا وكل فريق يعرف الآخر، وهو ما يجعل المواجهة صعبة، وبالفعل الفريق المنافس قوي ويمتلك لاعبين أقوياء كما أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره ولكن في النهاية بيراميدز حضر هنا من أجل هدف واحد وهو الفوز والعودة ببطاقة العبور لنصف النهائي.

أكد، أن الفريق عانى خلال الفترة الماضية من غيابات كثيرة مؤثرة بسبب الإصابات المتتالية والإجهاد مع لعب عدد كبير من المباريات في مختلف البطولات، ولكن حاليا الكل هدفه واحد وهو الفوز على الفريق الجنوب أفريقي وتأكيد العبور للمرة الثالثة إلى نصف النهائي، خاصة وأن بيراميدز هدفه حصد البطولة.