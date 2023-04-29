السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإيطالى غبريل روسيتى يحصد ذهبية الاسكيت ببطولة كأس العالم لرماية الخرطوش بالقاهرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انتهت منذ قليل منافسات الاسكيت ببطولة كأس العالم لرماية الخرطوش والتى تقام على مجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتستضيفها مصر خلال الفترة من 25 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 450 رام ورامية من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت نتائج منافسات الاسكيت للرجال بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش فاز بالميدالية الذهبية الإيطالى غابرييل روسيتي وجاء الإيطالى أيضا إيليا سدروتشيولي فى المركز الثانى والميدالية الفضية وحقق الدنماركى جيسبر هانسن بالميدالية البرونزية.

وقام بتتويج الرماه حازم حسني رئيس الاتحادين الافريقي والمصري للرماية وعماد عليش عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للرماية وميليس جارد المندوبة الفنية للاتحاد الدولي.

وكانت اختتمت منافسات الاسكيت للسيدات وحققت اللاعبة تينغ جيانغ من الصين الميدالية الذهبية والمركز الأول وجاءت فى المركز الثاني للاعبة سيمونا سكوتشتي من إيطاليا بالميدالية الفضية والمركز الثاني بينما فازت الألمانية نادين مسيرشميدت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية
وقد شهدت المنافسات قوة كبيرة سواء على مستوى الرجال والسيدات خاصة وأن البطولة تشهد حضور أبطال العالم من جميع الدول وهذا ينعكس على قوة المنافسة في البطولة.

اتحاد الدول الاتحاد المصري للرماية الإدارية الجديدة البرونزي البط الدنمارك

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