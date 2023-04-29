رئيس مدينة مرسي مطروح: تنفيذ 8 قرارات إزالة بالخروبة

أعلن عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسي مطروح، تنفيذ 8 قرارات إزالة بمساحة مستردة 760 م 2 لمباني ومنازل بدون سقف مخالفة بدون ترخيص بمنطقة الخروبة غرب بمرسي مطروح، لتطبيق سلطة القانون لمنع أى حالات تعدى على أراضى غير مرخصة.

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح، على أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة والبناء العشوائي تنفيذا لقرار رئيس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح بالتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة.

وناشد رئيس المدينة أهالي مطروح بعدم البناء على الأراضي المملوكة للدولة بكافة أنواعها كخطوة على الطريق الصحيح للحد من حالات التعديات من أجل احترام سلطة القانون والحفاظ على أملاك الدولة.

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