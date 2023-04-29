إصابة 3 في حادث تصادم دراجة نارية بتوك توك في بني سويف

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية بتوك توك بالطريق الزراعي في المسافة الواقعة بين قريتي الشروق وسدمنت الجبل في مركز إهناسيا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقت شرطة النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بتوك توك بالطريق الزراعي في المسافة الواقعة بين قريتي الشروق وسدمنت الجبل في مركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، حيث جرى التوجيه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

دفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لقربها من مكان الحادث، وذلك لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين في الحادث هم: "عبد اللطيف . أ . ص أ" 60 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى، وحالة إغماء، ونجله "عبد الرحمن" 13 سنة، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى، ومقيمان مركز الفشن، و"محمود . س . ع" 20 سنة، مقيم مركز الفشن، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى بالإضافة إلى اشتباه كسر بالحوض.