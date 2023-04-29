تريزيجيه يصنع هدفا فى خسارة طرابزون سبور أمام كونيا سبور بالدورى التركى

خسر فريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني أمام مضيفه كونيا سبور، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ32 لبطولة الدوري التركي بهدفين مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.



وشارك تريزيجيه في التشكيل الأساسي لطرابزون سبور، وأكمل المباراة حتى نهايتها.

وتقاسم كلا الفريقين الاستحواذ على مجريات اللعب وكذلك قدما أداءً هجوميًا متبادلًا ولكن الأفضلية الهجومية كانت لفريق طرابزون.

وسجل ماريك هامسيك هدف التقدم لطرابزون سبور في الدقيقة 12 بصناعة من محمود حسن تريزيجيه.

واستمرت المحاولات الهجومية من جانب كلا الفريقين لتسجيل الهدف الثاني لطرابزون أو هدف التعادل لكونيا سبور.

وسجل أليخاندرو بوزيلو، هدف التعادل لفريق كونيا سبور في الدقيقة 37.

وتلقى أناستاسيوس باكاسيتاس، لاعب فريق طرابزون سبور بطاقة حمراء مباشرة والطرد من الملعب في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ليكمل فريقه المباراة منقوصًا.



وسدد لاعبو طرابزون سبور 3 كرات على المرمى في الشوط الأول من أصل 5 محاولات، وخرجت كرتين من الملعب، مقابل تسديدتين من محاولتين لفريق كونيا سبور.

وتقاسم الفريقان الاستحواذ في الشوط الأول من المباراة بنسبة 50% لكل منهما.

وانقلب الاستحواذ لصالح فريق كونيا سبور في الشوط الثاني من المباراة فيما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا بين كلا الفريقين.

ورغم محاولاتهما لتسجيل هدف الانتصار إلا أن أغلب المحاولات الهجومية خرجت من الملعب، ورغم الأفضلية من جانب فريق كونيا سبور إلا أن محاولاتهم لم تهدد المرمى سوى مرة واحدة فقط فيما لم يهدد فريق طرابزون سبور المرمى في الشوط الثاني في أي محاولة.



وسجل سونر ديكمين، هدف التقدم لفريق كونيا سبور في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وسدد لاعبو طرابزون سبور 3 كرات على المرمى من 8 محاولات وخرجت 5 كرات من الملعب، مقابل 4 تسديدات من 11 محاولة في مجمل المباراة، وخرجت 7 كرات من الملعب.

واستحوذ لاعبو كونيا سبور على مجريات اللعب في مجمل أحداث المباراة بنسبة 62% مقابل 38% لصالح فريق طرابزون سبور.

ورفع كونيا سبور رصيده لـ45 نقطة وقفز على المركز السادس في جدول الترتيب فيما توقف رصيد طرابزون سبور عند نفس رصيد النقاط في المركز السابع، ولكن بفارق الأهداف لصالح كونيا سبور.