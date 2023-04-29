السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندي: شهر رمضان كان «الأطعم والألذ».. والالتزام كان عنوانه

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن شهر رمضان الفائت يراه "أطعم وألذ رمضان عدى علينا من سنوات"، منوها أنه يصفه بـ"رمضان الذهبي". 

وأضاف، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "Dmc"، أن هذا الشعب لا يخيب الظن أبدا، لافتا إلى أنه يرى أن الناس كلها على طاعة في شهر رمضان، وكان هناك التزام بالمساجد مختلف عن كل عام، والمساجد كانت المساجد كانت ممتلئة. 

وتابع: "الأوقاف والأزهر عملوا ملحمة في رمضان"، منوها أن محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جعل المساجد كلها مثل مصابيح الدجى، والعمل في المساجد خلال رمضان كان يسير بمزيد من الالتزام، ولم تن هناك شكوى واحدة من تغيب إمام عن صلاة أو غيره، وكانت المساحدة نظيفة وهادئة.

 

 

خالد الجندي شهر رمضان DMC وزير الأوقاف لعلهم يفقهون

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