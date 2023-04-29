محافظ قنا يفاجئ مستشفى الصدر للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية

فاجأ اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مستشفى الصدر بمدينة قنا، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، رافقه الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة ، و الدكتور كمال همام مدير المستشفي .

واطمئن محافظ قنا، من المرضى على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، واستفسر من الأطباء المعالجين عن الحالة الطبية لكل مريض، ومدى استقرارها، مؤكدا حرص المحافظة على توفير خدمة طبية لائقة لأبنائها.

ووجه "الداودي" مدير المستشفى وأطقم الأطباء والتمريض بحسن استقبال المرضى، وتوفير كافة سبل الراحة لهم، وتقديم العلاج اللازم لهم حتى يمن الله عليهم بالشفاء، موجها بضرورة الحفاظ على مستوى النظافة لتوفير مناخ صحي وآمن للمترددين على المستشفى.

كما وجه الداودي بضرورة تنظيم مواعيد زيارات المرضى، وإجراءات دخول وخروج الزائرين، لتوفير أقصي درجات الراحة والهدوء للمرضى.

ومن جانبهم قدم المرضى شكرهم لمحافظ قنا لاهتمامه بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل المستشفى.