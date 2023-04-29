"القاهرة الإخبارية": فرق دعم نفسى للقادمين من السودان بمعبر أرقين

قال أحمد أبوزيد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" إلى معبر أرقين البري، إن هناك سيولة كبيرة في التسهيلات التي تقدمها السلطات في معبر أرقين للأسر السودانية، "سواء على مستوى خدمات الإعاشة أو توفير المواد الغذائية ومواد العناية الشخصية، أو حتى لعب الأطفال متوافرة لتسلية الأطفال".

وأضاف موفد "القاهرة الإخبارية" أن فرق الهلال الأحمر المصري تواصل تقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين القادمين من السودان، متابعًا: "الدعم الذي تقدمه الهلال الأحمر المصري ليس على المستوى الصحي فقط، بل هناك مجموعات من فرق الدعم النفسي لتقديم خدماتها للمواطنين القادمين من السودان الذين شاهدوا مشاهد عنيفة في السودان".

وأشار إلى أن هناك شهادات مروعة لمواطنين قادمين من السودان ليس فقط في مناطق الاشتباكات هناك، مؤكدًا أن هناك فوضى كبيرة تعيشها مناطق عدة من الأراضي السودانية.

وتابع: «هناك شكاوى عديدة من مواطنين سودانيين عن محالاوت قطع طرق وسلب ونهب المواطنين في السودان».