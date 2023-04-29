السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بمطار الغردقة الدولي

الشحات غتوري
الشحات غتوري

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة عبدالعال نعمان أبوزيد مدير عام جمارك الغردقة وهشام شرارة مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من سلوفاكيا على رحلة طيران رقم (sm552) اشتبه مصطفى همام مأمور الجمرك في راكبة سلوفاكية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد مسعود مأمور الفحص تلاحظ وجود عبوات دوائية .

وبالعرض على عاصم بدوي المشرف على صالة الوصول الدولى قرر تكليف أشرف خلف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 15 شريط مرقوم عليه ترامادول 100 مللي بين طيات الملابس .

وقام بالجرد والتحريز علاء إدريس ومحمد حداد بحضور محسن الشعينى من الأمن الجمركى وعصام عباس مدير الإدارة.

وقرر عبدالعال نعمان أبو زيد مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 13 لسنة 2023 وتحريز المضبوطات، وإحالة الراكبة للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

إجراءات تفتيش الركاب X-RAY ب أقراص الترامادول المخدرة أقراص الترامادول الجمركية الترامادول المخدر التحري الجرد

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