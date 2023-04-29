السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يحسم موقف فتوح ومصطفى شلبى من المشاركة فى السوبر

أحمد فتوح
أحمد فتوح

واصل الثنائي أحمد فتوح ومصطفى شلبي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي لهما استعدادًا لمواجهة الأهلي في مباراة السوبر يوم الجمعة المقبل.

ولم يتماثل الثنائي للشفاء من الإصابة حتى الآن ويخضعان لبرنامج تأهيلي وعلاجي لتجهيزهما لمباراة السوبر أمام الأهلي.

ويعول الجهاز الفني للزمالك الكثير على شلبي وفتوح ومشاركتهما في مباراة السوبر لأهمية الثنائي من الناحية الفنية والاعتماد عليهما بشكل أساسي.

وغاب الثنائي عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويخضع الثنائي لفحوصات طبية بشكل مستمر في الوقت الحالي لتجهيزهما لمباراة السوبر حيث يرغب الجهاز الفني في عدم الاستعجال في عودتهما إلى الملاعب من جديد.

ويتخوف الجهاز الفني للزمالك من إمكانية تفاقم الإصابة وطول فترة الغياب حال الدفع بالثنائي في المباريات دون اكتمال الجاهزية.

وكشف مصدر مقرب من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تلقيه اتصالات خاصة من بعض المقربين من المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم لمحاولة تهدئة الأمور قبل لقاء السوبر المصري ضد الأهلي والمقرر له الخامس من شهر مايو المقبل.

وقال المصدر إن هناك بعض المقربين من المستشار عادل الشوربجي تحدث مع مرتضى منصور هاتفيًا وطالبه بتهدئة الأمور قبل لقاء السوبر، مشددًا على أن عقوبة كهربا سيتم تنفيذها وتطبيقها بواقع إيقافه 8 مباريات وليس 12، ولكن بعد لقاء السوبر المصري أمام الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن مرتضى منصور واجه الأمر بالرفض، مشددا على ضرورة إيقاف كهربا بداية من لقاء السوبر، وهذا حق الزمالك، ولكن رئيس الزمالك أكد أن الأمر لن يتطرق للانسحاب من لقاء السوبر، والفريق سيخوض اللقاء بشكل طبيعي حتى لو لم يتم إيقاف كهربا.

وكان هناك اقتراح على مرتضى بأن يتم إيقاف كهربا 12 لقاء، وعدم تخفيض العقوبة مقابل تهدئة الأمور بشكل طبيعي قبل لقاء السوبر ضد الأهلي، وتطبيق عقوبة الإيقاف بداية من بعد لقاء السوبر، وهو الأمر الذي أثار استياء رئيس الزمالك، خاصة أن هناك مجاملات واضحة للأهلي بعدم إيقاف اللاعب.

أحمد فتوح مصطفي شلبي الزمالك نادي الزمالك الاهلى

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