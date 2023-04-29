وزير الرياضة يهنئ سلمي عبد المقصود لتتويجها ببرونزية كأس العالم للخماسي الحديث بالمجر

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة إلى سلمى عبد المقصود لتتويجها ببرونزية كأس العالم للخماسي الحديث، والتي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 23 ابريل حتى الاول من مايو.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة وأبرزها نتائج أبطال مصر الرياضيين في المنافسات الدولية، مبينًا أن تلك النتائج المتميزة تعكس حالة التطور والاستقرار التي تشهدها المنظومة الرياضية بفضل دعم القيادة السياسية.

وثمن وزير الشباب والرياضة الإنجازات المتتالية التى يحققها أبطال مصر فى رياضة الخماسي الحديث على مستوى مختلف البطولات الدولية التى يشاركون بها، ويقدمون أداءً مميزاً بها.

ونوه الوزير إلى الدعم الذى تقدمه الوزارة إلى كافة الاتحادات الرياضية لتنفيذ برامجها، وإعداد اللاعبين واللاعبات لمختلف المنافسات، فى ضوء سياسة الوزارة نحو استدامة الانجازات التى تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

وجاء تتويج سلمى بالميدالية البرونزية عقب إحتلالها المركز الثالث برصيد 1419 نقطة، وجاءت المجرية بلانكا جوزا في المركز الأول متوجة بالميدالية الذهبية برصيد 1424 نقطة، تليها المجرية ميشيل جولياش في المركز الثاني محرزة الميدالية الفضية برصيد 1422 نقطة.