سعر صرف اليوان الصيني اليوم السبت 29/4/2023

سعر صرف اليوان الصيني اليوم 29/4/2023 يستمر البحث عنه مقابل الدولار مع تزايد استخدام العملة الصينية فى التبادل التجاري مع كثير من الدول كبديل للعملة الأمريكية لذلك ننشر سعر اليوان الصينى مقابل الدولار بعد أن قرر بنك الصين الشعبي تخصيص سعر معين لصرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 6.9207 يوان لكل واحد دولار.

تستعرض جريدة الدستور في السطور التالية سعر صرف اليوان الصيني اليوم السبت بعد تزايد البحث محليا وعالميا.

سعر صرف اليوان الصيني اليوم

جاءت أغلب التوقعات بتسجيله حوالي 6.9197 يوان، كما وصل سعر الإغلاق السابق لزوج اليوان دولار 6.9270 يوان، كما ضخ البنك حوالي 93 مليار يوان ضمن عمليات إعادة الشراء في الأسواق لأجل حوالي سبعة أيام، بعائد حوالي 2.0%.

وفي هذا السياق، يؤثر بنك الصين على سعر الدولار الأمريكي USD عبر ربط قيمة عملته - اليوان - بعملة الدولار USD، حيث يستخدم البنك سياسة سعر الصرف الثابت، والتي تختلف عن سعر الصرف الحر الذي تستخدمه الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، مع ترك هامش تحرك لعملة الصين للتحرك في نطاق ضيق.

ومن هذا الجانب، يقوم بنك الصين بإدارة قيمة اليوان عن طريق إبقاءه ثابتا أمام سلة من عملات الدول التي تعتبر شركاء للصين. ويتم قياس السلة بسعر الدولار USD نظرًا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لدولة الصين.

سعر اليوان الصينى في مصر 2023



وعلى صعيد متصل، بلغ سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه نحو 4.47 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع، حيث كان قفز استخدام اليوان “الصينى” في معاملاتها عبر الحدود متفوقًا على الدولار للمرة الأولى في مارس الماضي 2023.

يستمر ارتفاع “العملة المحلية” من المدفوعات المستلمة من خلال الحدود في الصين لمستوى قياسي جديد عند نحو 48% في نهاية الشهر من صفر تقريبًا في 2010، وفق بحث أجرته “بلومبرغ إنتليجنس” نقلًا عن بيانات إدارة الدولة للنقد الأجنبي، كما هبطت حصة الدولار إلى نحو 47% من 83% خلال نفس الفترة، حسبما أظهرت الأرقام، كما يجرى احتساب النسبة بناءً على حجم كافة أنواع المعاملات التي تتضمن تداول الأوراق المالية من خلال الروابط بين البر الرئيسي للصين والأسواق المالية لهونغ كونغ. ولا تمثل النسبة المعاملات من بقية العالم، إذ لم تتغير كثيرًا حصة اليوان من المدفوعات العالمية في مارس ووصلت 2.3%.

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