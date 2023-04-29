السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات في بني سويف

الدكتورمحمد هانى
الدكتورمحمد هانى غنيم

أعلن الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليو، انطلاق الموجة الــ 21 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى بدأت" اليوم" بالمرحلة الأولى، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح محافظ بني سويف أن الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية قد أنهت استعداداتها لبدء تنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة فى ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة،على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد فى بداية الموجة

وأشار السكرتير العام اللواء حازم عزت ، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ بني سويف الدكتور محمد هانى غنيم تم عقد سلسلة إجتماعات تحضيرية تم خلالها الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ 21، والاتفاق على وضع وتنفيذ جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.

التعديات على أراضي أملاك الدولة السكرتير العام الدكتور محمد هاني غنيم أملاك الدولة و الأراضي الزراعية الوحدات المحلية

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