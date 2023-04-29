السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في انقلاب موتوسيكل بكرداسة

جثة
جثة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة شاب إثر انقلاب دراجة نارية موتوسيكل يستقلها خلال سباق سرعة بطريق اللبيني، بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال محافظة الجيزة، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما صرحت بدفن الجثة.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بطريق اللبيني دائرة المركز.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، بالفحص تبين أنه أثناء قيام شاب بالسير بسرعة زائده ومحاولته الاستعراض بالدراجة النارية اختلت عجلة القيادة بيده مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب الموتوسيكل ووفاة قائده، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

بشمال الجيزة وفاة شاب كرداسة

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