البنك الدولى يناقش تمويل أنشطة التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة بالكهرباء

يعقد البنك الدولي يوم الثلاثاء 9 مايو المقبل حدثًا حول تمويل أنشطة التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع الكهرباء، بمشاركة كل من أكسيل فان تروتسنبيرج، المدير المنتدب الأول لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، وديميتريو باباثاناسيو، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولي.

وأكد البنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني، أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تحتاج إلى إحداث تحول في بنيتها التحتية لقطاع الكهرباء على نطاق ووتيرة لم يسبق لهما مثيل من أجل تحقيق الأهداف المناخية والإنمائية.

يحدد الإطار الجديد للبنك الدولي المُسمى "Scaling Up to Phase Down – تمويل أنشطة التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع الكهرباء" حلقة حميدة تتألف من 6 خطوات لمساعدة هذه البلدان على التغلب على العوائق الحرجة التي تشل قدرتها على التحول في مجال الطاقة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات.

وأشار البنك الدولي إلى أن هذه البلدان لا تتلقى سوى خمس الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة، على الرغم من أنها تشكل ثلثي سكان العالم. وتحتاج هذه البلدان إلى تمويل ميسور التكلفة، لا سيما في بداية تحولها في مجال الطاقة، لتحسين الأوضاع على مستوى القطاعات واجتذاب أحجام متزايدة من رأس المال الخاص.

ولا تستطيع الشريحة الدنيا من البلدان منخفضة الدخل تحمل التكاليف الأولية للتحول إلى استخدام مصادر الطاقة النظيفة، لكن البنك الدولي وضع حلاً.

جدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عقدوا خلال الفترة من 10 إلى 16 أبريل 2023 اجتماعات الربيع بواشنطن، حيث ناقشوا معًا مشاكل الديون التي تواجهها البلدان النامية، وما يشهده الاقتصاد العالمي من بطء النمو، وارتفاع معدلات التضخم، فضلاً عن قضايا الاستدامة المالية والتعاون الدولي.