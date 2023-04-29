السبت 29 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البنك الدولى يناقش تمويل أنشطة التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة بالكهرباء

البنك الدولي
البنك الدولي

يعقد البنك الدولي يوم الثلاثاء 9 مايو المقبل حدثًا حول تمويل أنشطة التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع الكهرباء، بمشاركة كل من أكسيل فان تروتسنبيرج، المدير المنتدب الأول لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، وديميتريو باباثاناسيو، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولي.

وأكد البنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني، أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تحتاج إلى إحداث تحول في بنيتها التحتية لقطاع الكهرباء على نطاق ووتيرة لم يسبق لهما مثيل من أجل تحقيق الأهداف المناخية والإنمائية.

يحدد الإطار الجديد للبنك الدولي المُسمى "Scaling Up to Phase Down – تمويل أنشطة التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع الكهرباء" حلقة حميدة تتألف من 6 خطوات لمساعدة هذه البلدان على التغلب على العوائق الحرجة التي تشل قدرتها على التحول في مجال الطاقة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات. 

وأشار البنك الدولي إلى أن هذه البلدان لا تتلقى سوى خمس الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة، على الرغم من أنها تشكل ثلثي سكان العالم. وتحتاج هذه البلدان إلى تمويل ميسور التكلفة، لا سيما في بداية تحولها في مجال الطاقة، لتحسين الأوضاع على مستوى القطاعات واجتذاب أحجام متزايدة من رأس المال الخاص.

ولا تستطيع الشريحة الدنيا من البلدان منخفضة الدخل تحمل التكاليف الأولية للتحول إلى استخدام مصادر الطاقة النظيفة، لكن البنك الدولي وضع حلاً. 

جدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عقدوا خلال الفترة من 10 إلى 16 أبريل 2023 اجتماعات الربيع بواشنطن، حيث ناقشوا معًا مشاكل الديون التي تواجهها البلدان النامية، وما يشهده الاقتصاد العالمي من بطء النمو، وارتفاع معدلات التضخم، فضلاً عن قضايا الاستدامة المالية والتعاون الدولي.

البنك الدولي الطاقة النظيفة الكهرباء استخدام الطاقة النظيفة الأهداف المناخية

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

المصيلحى: إضافة المواليد على بطاقات التموين متاح للأولى بالرعاية فقط

المؤبد لشيف بمطعم لحيازته حشيش وهيروين في الإسكندرية

"سم فئران" يقود طالبًا بسوهاج إلى "حبل المشنقة"

"الاتحادى الديمقراطى": الدولة تبذل جهودًا كبيرة لإجلاء المصريين من السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

اقتراح ينهى جميع الأطراف

محمد عبدالعزيز

عودة خاطفة إلى دراما رمضان

خالد حريب

ملحمة مصرية فى معبر أرقين الحدودى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

ماجد حبته

قاهر الإرهاب زار القاهرة

صفاء النجار

مشاهدات حزينة.. التطوير والوعى العام «1-4»

محمد سميح

"مصرى أصلى".. "الجينوم الفرعونى" يفضح أكاذيب "نتفليكس" و"الأفروسنتريك"

سارة شريف

رجل الهدوء

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين

زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها فى إسرائيل بنسبة 16%