الأوقاف تفتتح احتفالية تكريم موفديها في رمضان بحضور سفراء الوزارة بالخارج

بدأت احتفالية وزارة الأوقاف بتكريم الأئمة والقراء الموفدين خلال شهر رمضان الكريم ١٤٤٤ هجرية، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور نوح العيسوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الأوقاف، والدكتور أيمن أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف والأئمة الموفدين.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات الذكر الحكيم للشيخ صالح القاسم، أخد موفدي وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان، وجاء التكريم نظرا لأدائهم المتميز خلال الشهر الكريم واستخدام وسائل التواصل الاجتماعية لنشر صحيح الدين والفكر الوسطي.

وفي كلمته، فسر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الآية القرآنية، في قوله تعالى :"وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ".

واستشهد بوضع حرف الواو بما جاء في سورة الكهف في قوله تعالى:" سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا"، موضحا أن الحرف الواحد في القرآن يفيد بأكثر بمنعى.

ووجه وزير الأوقاف الشكر، قيادات الأوقاف وأئمتها، والمتحدة للإعلام ممثلة في قناتي "الحياة" و"الناس"، وكل الإعلاميين، والصحافة الوطنية التي قامت بتغطية الفعاليات والأنشطة الدعوية خلال الشهر الكريم، بما عظم من روحانياته، وأدخل البهجة على المصريين جميعًا، وتجاوز صدى ذلك مصر إلى مختلف دول العالم، سواء من خلال البث الإعلامي، أم من خلال موفدي الأوقاف من الأئمة والقراء الذين أدوا رسالتهم بأمانة واقتدار، ومثلوا مصر الأزهر مصر الوسطية تمثيلاً مشرفًا.

