السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج: توريد 2401 طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

ارشيفية
ارشيفية

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن بدء موسم توريد الأقماح للعام 2023، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 174 ألفا و816 فدانا بمختلف مراكز المحافظة.

ولفت المحافظ، في بيان، اليوم السبت، إلى توريد 2401 طن و554 كيلو قمح مع أول أيام التوريد.

ووجه المحافظ جميع الجهات المعنية بتوفير كافة سبل الدعم والتيسير على المزارعين خلال عمليات توريد القمح بالصوامع والشون، موجها بتكثيف عدد اللجان المسئولة عن الاستلام لمنع التكدس، وإنهاء الإجراءات فى سهولة ويسر، وكذا تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، تضم جميع الجهات المعنية بتوريد الأقماح من الزراعة، والتموين، وديوان عام المحافظة، ومديرية الأمن؛ وهيئة سلامة الغذاء، ومباحث التموين لمتابعة عمليات التوريد أولا بأول، وإعداد تقرير يومى للعرض على السيد المحافظ؛ وتلقى أي بلاغات عن أي معوقات أو مشكلات تواجه عملية التوريد أو أي تداول للقمح خارج الإطار القانوني.

من جهته، قال محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن المديرية على أتم الاستعداد لاستقبال الأقماح لهذا الموسم، مشيرا إلى جاهزية 19 موقعا تخزينيا ما بين "صوامع، وشون"، تسع لأكثر من 152 ألف طن قمح، وهى "صومعة سوهاج، شونة سوهاج، شونة طما الملحقة، شونة طما الجديدة، صومعة مطحن طما، مركز تجميع طهطا، بنكر طهطا، صومعة البلينا، شونة البلينا، صومعة غرب طهطا، شون البنك الزراعي، هنجر سوهاج، شونة طهطا، شونة جهينة، شونة جرجا، شونة البلينا، شونة دار السلام، شونة ساقلته، شونة أخميم".

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن أسعار الأقماح هذا العام تختلف وفقا لدرجة النقاء، حيث تم تحديد 1500 جنيه للإردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، مقارنة بـ865 جنيها للإردب العام الماضي، كما تم تحديد 1475 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 23 قيراط، و1450 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.

1 طن اعلن البنك الزراعي الزراع الجديدة الاستعداد

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