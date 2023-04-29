أسماء الفائزين بمسابقة المواهب الأدبية بـ"الأعلى للثقافة" 2023

أعلنت الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة، عن أسماء الفائزين، بمسابقة المواهب الأدبية، دورة الدكتور شاكر عبد الحميد 2022-2023.

فاز فى فرع الرواية: المركز الأول مريم العجمى، المركز الثاني نهاد صلاح معاطي، المركز الثالث مناصفة بين دينا رضوان محمد وإسلام عشري.

كما فاز فى فرع القصة القصيرة: المركز الأول فاطمة الشريف، المركز الثانى مناصفة بين أحمد أبو دياب وشروق إلهامي الحديدي، المركز الثالث مناصفة بين نورهان نشأت وماريا عزيز.

بينما فى فرع شعر الفصحى، حصل نور الدين نادر على المركز الأول عن مجموعته الشعرية "سوق الوقت"، وفاز طارق صقر بجائزة الأول مكرر عن مجموعته الشعرية "بلا أثر من غبار الطريق"، فيما فازت شيرين مجدي بالمركز الثاني عن مجموعتها "أغنية وراء النافذة"، وحصد محمد غازي النجار المركز الثالث عن ديوان "وتخفي في نفسك ما الشعر مبديه".

وفي فرع شعر العامية: فاز كريم علي محمود بالمركز الأول، والمركز الثاني مناصفة بين أحمد إبراهيم رياض ومحمد رفعت صبري وأحمد محمد عبد العال وياسمين خيرى وعلاء محمد أحمد بلبص، والمركز الثالث خالد النسر، وفى فرع أدب الطفل فاز بالمركز الثاني علي الجمال، وفى فرع الدراسات النقدية فاز بالمركز الثاني مناصفة بين محمد السيد على أحمد وعلاء عاطف عبد العال، والمركز الثالث إسلام فتحى عبد العال موسى.

ويحصل الفائزون في المسابقة على جائزة مالية، إضافة لنشر العمل الفائز بالمركز الأول، وطرحه في منافذ المجلس الأعلى للثقافة، في المسابقة التي ضمت مجالات عدة، منها: «الرواية، المجموعة القصصية، ديوان شعر الفصحى، ديوان شعر العامية، أدب الأطفال، الدراسات الأدبية».



الدكتور شاكر عبد الحميد (20 يونيو 1952 - 18 مارس 2021) وزير الثقافة الأسبق، ولد في أسيوط، وعمل أمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة، ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة كمال الجنزوري في ديسمبر 2011، وهو أستاذ لعلم نفس الإبداع - أكاديمية الفنون المصرية.

حصد جوائز عديدة ومنها "شومان للعلماء العرب الشبان في العلوم الإنسانية والتي تقدمها مؤسسة عبدالحميد شومان بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 1990، جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية – مصر – 2003، جائزة الشيخ زايد للكتاب في مجال الفنون -2012 عن كتاب الفن والغرابة"، وتوفى في مثل هذا اليوم من العام الماضي متأثرًا بإصابته بفيروس "كوفيد- 19".