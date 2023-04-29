"الشباب والرياضة" تواصل تنفيذ مبادرة "قيمنا من تراثنا" بشمال سيناء

واصلت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية النشء، من خلال الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، فعاليات مبادرة " قيمنا من تراثنا" للتوعية الدينية والأخلاقية فى نسختها السادسة، بمركزى شباب (قرية الروضة، مدينة العريش) بمحافظة شمال سيناء بمشاركة 300 من النشء، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأوضحت جيهان حنفى وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، أهداف المبادرة حيث تهدف إلى التعرف على القيم والأخلاق لدى النشء والشباب والأسر المصرية، تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، تعديل السلوك الخاطئ لدى النشء، التعرف على القيم والأخلاق التى كانت موجودة عند أجدادنا المصريين القدماء وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.

وأكدت إيمان عثمان - مدير عام الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين بالوزارة، أن فعاليات المبادرة تضمنت مجموعة من الورش الحوارية، وحاضر بها مجموعة من الأساتذة والخبراء فى عدة مجالات، بحضور الدكتور/ أحمد أبو القاسم من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، الدكتور عماد مهدى عضو اتحاد الاثريين، والفنانة رحمة محجوب خبيرة ورش حكى ومسرح العرائس، والدكتور عبدالله محى الدين مدير إدارة النشاط الثقافى والبيئ والعلمى بالوزارة ومشرف المشروع.

وتضمنت الورشة الأولى الحديث عن أهمية الاهتمام بدعائم المجتمع وهى (الأسرة، القدوة، المدرسة)، الهوية والانتماء، علاوة على تدريب النشء على الأخذ بالأسباب، الصبر، تحمل المسئولية، العلم، الصدق، الحياء، ثقافة الإعتذار، بر الوالدين، طبيعة القيم والأخلاق، احترام الآخر، وعدم التنمر، وحث النشء على قيمة العلم، حتمية الأخلاق، قيمة الأمانة، قيمة النظافة، عدم التقليد الأعمى، غرس العديد من القيم لدى النشء.

وتضمنت الورشة الثانية محور "قيمة فى أثر" بعرض الصورة ومناقشة النشء والحضور فى وضع قيمة لها، محور الهوية الوطنية والانتماء في مصر القديمة من خلال عرض لنماذج للحضارة المصرية القديمة من محافظة شمال سيناء، توضيح بعض النماذج التى تبرز أننا نحمل نفس الجينات الوراثية لأجدادنا المصريين القدماء، عرض بعض النماذج من تعاليم حكماء مصر القديمة فى آداب الطعام والأخلاق وبر الوالدين والعلم، عرض لبعض الصور والنماذج لإبداعات واختراعات المصرى القديم.

وتضمنت فعاليات الورشة الثالثة، عرض لقيم مختلفة من خلال مسرح العرائس بصورة مبسطة مثل احترام الآخر واحترام الكبير، قيمة النظافة وغيرها من القيم.

واختتمت الفعاليات بالرد على الأسئلة الشائعة والاستفسارات التى ترد فى أذهان النشء والشباب والأسر المصرية، وتقسيم النشء لعمل جلسات حوارية عن تلخيص ماتم فى الفعاليات.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث