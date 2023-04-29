السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الأرثوذكسية" تكشف تفاصيل حريق كنيسة السيدة العذراء في ديروط

كنيسة
كنيسة

كشفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تفاصيل الحريق الذي نشب في كنيسة السيدة العذراء بديروط في أسيوط.

وقالت الكنيسة في بيانها “نشب فجر اليوم حريق بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بديروط، في حوالى الساعة الرابعة صباح اليوم السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ نتيجة تسريب من أنبوبة الغاز المستخدمة في عمل القربان”.

وأضافت “أنهى الحريق على الكنيسة وملحقاتها بالكامل حيث أنها مبنية بالخشب، وأيضًا الكنيسة الأثرية التي تتكون من حوائط وسقف خشب”.

وأشارت "تم إبلاغ الجهات المختصة وأسرعت على الفور سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وأجهزة الأمن بدأ الجميع في عمله".

نشكر الله أنه لم تحدث أية خسائر لا في الأرواح، ولا في المنازل أو المدارس المجاورة للكنيسة.

اسة البابا تواضروس الثاني ئيس عبد الفتاح السيسي البابا تواضروس الثاني إله البابا الجهات المختصة البابا تواضروس البابا تواضروس الثان

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