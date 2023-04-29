مواعيد وأماكن قوافل حياة كريمة خلال مايو في البحر الأحمر

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر خطة ومواعيد قوافل حياة كريمة العلاجية لشهر مايو بنطاق مدن المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والأدوية مجانًا.

وكشفت المديرية في بيان لها، أن قوافل المبادرة تبدأ أعمالها لمدة يومين 10 و11 مايو بقرية الحمروين بمدينة القصير، وذلك لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج لأهالى القرية مجانًا.

وتنطلق القوافل العلاجية من قرية الحمروين لمنطقة المستعمرة بالمدينة، لإجراء الكشف الطبى على الأهالى هناك علي مدار يومين أيضا12 و13 مايو المقبل، ومنها إلى قرى مدينة الشلاتين المختلفة، منها قريتى رأس حدربة وادالديت وتستغرق فيها لمدة يومين 14 و15 مايو المقبل.

ومن الشلاتين لمدينة حلايب فب الفترة من 16 إلى 17 مايو ثم إلى قرية أبو رماد التابعة لحلايب يومى 18 و19 مايو، ثم العودة للشمال إلى مدينة مرسى علم بمركز صحة الاسرة يومى 20 و21 مايو.

وحسب الخطة من مرسى علم تنطلق القوافل إلى مدينة سفاجا حيث قرية أم الحويطات وقرية النصر يومى 22 و23 مايو، ومنها وأخيرا إلى رأس غارب بقرية الأمل يومى 24 و25 مايو.



وتجرى القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة شهرياً الكشف الطبى على أهالى قرى البحر الأحمر وصرف العلاج لمئات الحالات، وكذلك إجراء التحاليل والأشعة اللازمة، وكذلك التحويل إلى المستشفيات مجاناً إذا لزم الأمر، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتور وسيم ادوارد منسق القوافل بالمحافظة.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة تقدم كافة خدماتها لأهالي البحر الأحمر مجانًا، مشيرًا إلى أن العمليات الكبرى تقدم مجانية دون اي تكلفة على المريض، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.