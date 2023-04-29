فوربس: مصر الوجهة السياحية الأولى الأرخص فى إفريقيا

احتلت مصر الوجهة السياحية الأولى الأرخص في إفريقيا وفقًا لموقع InsureMyTrip الأمريكي والمعني بالتأمين على السفر والمختص بشئون السياحة والرحلات والسفر.

ووفقًا لما نقلته مجلة فوربس الأمريكية الشهيرة، فقد جاءت مصر في المرتبة الأولى في إفريقيا كوجهة سياحية رخيصة ومنخضة التكلفة، حيث وصلت تكلفة الرحلة السياحية الشاملة في مصر إلى 13177 دولارًا مقارنة بـ20196 دولارًا في زامبيا، و20196 دولارًا، و22.514 دولار في جنوب إفريقيا.

السفر في 2024

ووفقًا لفوربس، كل شيء تقريبًا يكلف أكثر في الوقت الحالي- بما في ذلك السفر- وتستند قائمة InsureMyTrip إلى وثائق تأمين السفر التي باعها موقع InsureMyTrip.com للرحلات المغادرة بين 21 يونيو 2023 وحتى 23 سبتمبر 2023.

وفي أوروبا احتلت النمسا المرتبة الأولى في قائمة أكثر أماكن العطلات بأسعار معقولة في أوروبا، حيث كان متوسط الرحلة 6932 دولارًا. تليها بولندا (8،130 دولارًا)، تليها ألمانيا بسعر 9،369 دولارًا، وتعد هذه الأسعار معتدلة تمامًا مقارنة مع المملكة المتحدة (التي يبلغ متوسط التكلفة فيها 10179 دولارًا أمريكيًا)، وإيطاليا (11،021 دولار أمريكي)، وفرنسا (11،317 دولار أمريكي).

وتشمل أرخص الأماكن التي يمكن زيارتها في مناطق أخرى حول العالم بورتوريكو (4392 دولارًا)، وبنما (4520 دولارًا)، وكولومبيا (5876 دولارًا)، والهند (5666 دولارًا)، ومصر (13177 دولارًا)، وفيجي (4917 دولارًا).

ذا ناشيونال: مصر تعزز سياحة اليخوت والرحلات البحرية

قالت صحيفة "ذا ناشيونال" إن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز سياحة اليخوت والرحلات البحرية، حيث تعمل الحكومة على خطة لتعزيز هذا النوع من السياحة، وستشمل الخطة تصاريح سفر أسهل للسياح محبي الرحلات البحرية.

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أعلن عن الإجراءات الجديدة بعد اجتماع مع وزراء السياحة والنقل.