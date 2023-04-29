متحدث الجيش السوداني: لا وجود لـ"الدعم السريع" في مطار الخرطوم

أكد العميد نبيل عبدالله، المتحدث باسم الجيش السوداني، أن الأوضاع في البلاد تحت سيطرة القوات المسلحة.

وقال عبدالله، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه لا صحة لسيطرة الدعم السريع على 90% من الخرطوم، مؤكدا أنه لا وجود للدعم السريع في مطار الخرطوم.

وأضاف أن تأخر الحسم في الخرطوم لحماية المدنيين بالأحياء السكنية، لافتا إلى الصراع الحالي في غرب دارفور قبلي وقديم متجدد.

وأوضح العميد نبيل عبدالله، المتحدث باسم الجيش السوداني، أن عمليات التطهير التي تنفذ، تتعلق بطبيعة الموقف العملياتي.