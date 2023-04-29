السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الأوكرانى: طلبت من الصين المساعدة فى إعادة الأطفال الأوكرانيين من روسيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه ناشد نظيره الصيني، شي جينغ بينغ، للمساعدة في إعادة الأطفال الأوكرانيين الذين تم ترحيلهم قسراً إلى روسيا، خلال محادثتهما الهاتفية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

 

وخلال حديثه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة سلوفاكيا، زوزانا شابوتوفا، ورئيس التشيك بيتر بافيل، الجمعة، قدم زيلينسكي مزيدًا من الأفكار حول "محادثته المهمة" مع الزعيم الصيني يوم الأربعاء.

 

وقال زيلينسكي، إنه لفت انتباه شي إلى محنة حوالي عشرين ألف طفل أوكراني يزعم الأوكرانيون أنهم رُحلوا قسراً إلى روسيا، مشدداً على حاجة الدول الأجنبية لمساعدة أوكرانيا في إعادة الأطفال إلى ديارهم.

 

وأضاف الرئيس الأوكراني: "حتى الآن، أوكرانيا فقط هي التي تساعد أوكرانيا في عودة الأطفال، ولهذا السبب وجهت هذا النداء أيضًا إلى زعيم الصين".

 

وكشف تقرير نشره في فبراير مرصد الصراع من قبل مختبر ييل للأبحاث الإنسانية، عن شبكة واسعة من المعسكرات حيث تحتجز روسيا الأطفال الأوكرانيين منذ بداية الحرب العام الماضي.

 

وفي مارس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية  مذكرات توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومفوضة حقوق الأطفال الخاصة به، ماريا لفوفا بيلوفا، بتهمة "النقل غير القانوني للسكان من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي، بما يضر بالأطفال الأوكرانيين".

 

وأخيرًا، قال زيلينسكي إنه تلقى "ردًا إيجابيًا" من الصين بعد التنبيه إلى المخاطر التي تواجهها أي دولة يثبت أنها زودت روسيا بالأسلحة.

 

وكان قد قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن روسيا قامت بسرقة 6 آلاف من أطفال أوكرانيا خلال الحرب، مؤكدا أن أوكرانيا صمدت رغم أن قوات روسيا أكبر وأقوى.

 

وقال وزير خارجية أوكرانيا، في جلسة مجلس الأمن، اليوم الجمعة، إنه يجب دفع روسيا لمغادرة محطة زابوريجيا النووية وأضاف وزير الخارجية: وضعنا خطة للسلام هدفها إخراج روسيا من بلادنا، القصف الروسي حرق ملايين الهكتارات من الغابات في بلادنا. 

 

وتابع ردًا على تصريحات ممثل روسيا في مجلس الأمن: "ستمثلون أمام المحكمة الدولية".

روسيا أوكرانيا زلينسكي الرئيس ​سلوفاكيا​

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