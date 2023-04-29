دورتموند مهدد بفقدان صدارة الدورى الألمانى بعد التعادل مع بوخوم

بات فريق بوروسيا دورتموند مهددا بفقدان صدارة جدول ترتيب أندية الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، بعد تعادله مع مضيفه بوخوم 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثلاثين من المسابقة.

وتقدم بوخوم بهدف سجله أنطوني لوسيلا في الدقيقة الخامسة، وتعادل بوروسيا دورتموند عن طريق كريم أديمي في الدقيقة السابعة.

ورفع دورتموند رصيده إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام بايرن ميونخ، الذي يمكنه الانقضاض على صدارة جدول الترتيب في حال فوزه على هيرتا برلين بعد غد الأحد.

في المقابل رفع بوخوم رصيده إلى 28 نقطة ليعزز تواجده في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب.