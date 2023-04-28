الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جاريدو يعلن تشكيل الوداد لمواجهة سيمبا فى دورى أبطال إفريقيا

الوداد المغربي
الوداد المغربي

أعلن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام سيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت الماضي، قد انتهت بفوز سيمبا على الوداد بهدف دون رد في تنزانيا.

ويحتاج الوداد إلى الفوز بفارق هدفين من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الوداد أمام سيمبا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع: أمين أبوالفتوح - حسين بن عيادة - أرسين زولا

خط الوسط: سيف الدين بوهرة - جلال الزاودي - يحيى جبران - يحيى عطية الله

خط الهجوم: أيمن الحسوني - بولي جونيور سامبو - هشام بوسفيان 

حوان كارلوس جاريدو الوداد البيضاوي سيمبا التنزاني دورى ابطال افريقيا

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