مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 29-4-2023

يطالع قطاع عريض من المواطنين تفاصيل سوق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 29-4-2023، خاصة الراغبين في البناء وتشطيب الشقق والوحدات السكنية والمحلات التجارية خلال تلك الفترة، حيث شهدت الأسعار استقرار نسبي مع استقرار سعر الصرف في البنوك المصرية وشركات الصرافة في الوقت الراهن.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 29-4-2023

استقرار في أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 29-4-2023 بسبب توافر العملة الأجنبية في البنوك المصرية واستقرار أسعار الصرف مما أثر على ثبات نسبي في أسعار الدولار الجمركي وإزالة كافة المعوقات لإنهاء إجراءات وأسعار حديد التسليح كما يلي:

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 40200 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 39500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 39700 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 39500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 39500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 39300 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 39500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 39500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 39300 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 39300 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الداخلية 40200 جنيه للطن

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 39400 جنيه للطن.



أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1963 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1940 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1860 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1845 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 2000 جنيه للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1860 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 2005 جنيهات للطن.