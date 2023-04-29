سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 29-4-2023

يشهد سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 29-4-2023 استقرار في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وشركات الصرافة المرخصة في ظل الارتفاع الجنوني التي تشهدها أسواق الذهب خلال الأيام الماضية في ظل استقراره بالبورصة العالمية في ظل ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد سعر الفائدة.



سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 29-4-2023

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 29-4-2023 في البنوك المصرية خلال اجازة البنوك المصرية يومي الجمعة والسبت وفيما يلي أسعار الصرف في البنوك المصرية:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.



وصل سعر تداول العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.



بلغ الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

قدر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري ب 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB بلغ قيمته نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

الدولار في المصرف المتحد سجل نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

العملة الأمريكية في قناة السويس سجل نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية في البنوك المصرية

سجل اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري نحو 34.05 جنيه للشراء و 34.16 جنيه للبيع.

بلغ الجنيه الاسترليني نحو 38.47 جنيه للشراء و 38.60 جنيه للبيع.

قدر الريال السعودي بنحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

وصل الدينار الكويتي إلى 100.72 جنيه للشراء و 101.12 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.