أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، عن استمرار عمليات الإجلاء من السودان واشتباكات متقطعة رغم الهدنة، مشيرة إلى استمرار حركة النزوح من ميناء بورتسودان.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية سونا، إن استمرار حركة النزوح من منطقة الميناء البري بدارفور.

وأضاف البيان السوداني، أنه في إطار جهود حكومة ولاية جنوب دارفور والمبادرة المجتمعية الرامية لفتح المسارات الإنسانية، تواصلت جهود حكومة الولاية بقيادة حامد محمد التجاني هنون والمبادرة المجتمعية بالطواف المستمر على سوق نيالا الكبير لليوم الثالث على التوالى بهدف التأكيد على استمرار فتح السوق وتحقيق الطمأنينة فى نفوس المواطنين وعدم الالتفات للشائعات بعد عودة الحياة والاستقرار لمدينة نيالا.

وشملت الجولة سوق البصل، مجمع البنوك، شارع الضعين، موقف التاكسي، تقاطع المسجد الكبير، الجزارة القديمة والسوق الجنوبي شارع سوداتيل.

وتحدث الجميع بصورة مباشرة مع المواطنين فى السوق ووجهوا رسائل تطمينية عن استقرار الوضع بصورة كبيرة ومطالبتهم بالانتظام فى فتح السوق والاستمرار في العمل بشكل دائم خاصة بعد انتشار قوات الشرطة لتأمين الأسواق.

الصحة السودانية

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة السودانية آخر الأوضاع الطبية في السودان، والعراقيل التي تواجهها الوزارة الآن بعد الاشتباكات التي حدثت خلال الأيام الماضية.

ونقلت الوكالة السودانية عن المتحدث الصحة السودانية إن إجمالي عدد الجرحى في الاشتباكات وصل، حتى الآن، إلى 2941 حالة وعدد الوفيات في المستشفيات 199 وفاة، ومن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي في السودان انقطاع التيار الكهربائي، حيث يتم البحث عن مولدات للعمل بها، مشيرًا إلى أن هناك تحسنًا في عملية إيصال الخدمات الطبية.

وأضافت وزارة الصحة السودانية، أن انقطاع التيار الكهربائي في عدد من مستشفيات السودان، وأن هناك 99 مستشفى تقدم الخدمة من أصل 134، موضحًا أنه لم تحدث زيادة في الإمدادات الطبية حتى الآن، وهناك صعوبات كبيرة في الوصول إلى المستشفيات ويتم إعادة توزيع الكوادر الطبية بمستشفيات قريبة.