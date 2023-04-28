الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استمرار عمليات الإجلاء من السودان واشتباكات متقطعة رغم الهدنة

السودان
السودان

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، عن استمرار عمليات الإجلاء من السودان واشتباكات متقطعة رغم الهدنة، مشيرة إلى استمرار حركة النزوح من ميناء بورتسودان.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية سونا، إن استمرار حركة النزوح من منطقة الميناء البري بدارفور. 

وأضاف البيان السوداني، أنه في إطار جهود حكومة ولاية جنوب دارفور والمبادرة المجتمعية الرامية لفتح المسارات الإنسانية، تواصلت جهود حكومة الولاية بقيادة حامد محمد التجاني هنون والمبادرة المجتمعية بالطواف المستمر على سوق نيالا الكبير لليوم الثالث على التوالى بهدف التأكيد على استمرار فتح السوق وتحقيق الطمأنينة فى نفوس المواطنين وعدم الالتفات للشائعات بعد عودة الحياة والاستقرار لمدينة نيالا.

وشملت الجولة سوق البصل، مجمع البنوك، شارع الضعين، موقف التاكسي، تقاطع المسجد الكبير، الجزارة القديمة والسوق الجنوبي شارع سوداتيل.

وتحدث الجميع بصورة مباشرة مع المواطنين فى السوق ووجهوا رسائل تطمينية عن استقرار الوضع بصورة كبيرة ومطالبتهم بالانتظام فى فتح السوق والاستمرار في العمل بشكل دائم خاصة بعد انتشار قوات الشرطة لتأمين الأسواق. 

الصحة السودانية 

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة السودانية آخر الأوضاع الطبية في السودان، والعراقيل التي تواجهها الوزارة الآن بعد الاشتباكات التي حدثت خلال الأيام الماضية.

ونقلت الوكالة السودانية عن المتحدث الصحة السودانية إن إجمالي عدد الجرحى في الاشتباكات وصل، حتى الآن، إلى 2941 حالة وعدد الوفيات في المستشفيات 199 وفاة، ومن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي في السودان انقطاع التيار الكهربائي، حيث يتم البحث عن مولدات للعمل بها، مشيرًا إلى أن هناك تحسنًا في عملية إيصال الخدمات الطبية.

وأضافت وزارة الصحة السودانية، أن انقطاع التيار الكهربائي في عدد من مستشفيات السودان، وأن هناك 99 مستشفى تقدم الخدمة من أصل 134، موضحًا أنه لم تحدث زيادة في الإمدادات الطبية حتى الآن، وهناك صعوبات كبيرة في الوصول إلى المستشفيات ويتم إعادة توزيع الكوادر الطبية بمستشفيات قريبة.

السودان اشتباكات الاجلاء الهدنة متقطعة

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

تعرف على آخر موعد لسداد فاتورة الغاز المنزلى لشهر أبريل 2023

تفاصيل ذبح أم نجلها وطهى جزء من جسده بالشرقية

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث سير بطريق "الإسماعيلية ـ بورسعيد"

انتقادات لمدرب الرجاء المغربى بعد تصريحات مغلوطة عن هزائم الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

رجل الهدوء

ماجد حبته

قاهر الإرهاب زار القاهرة

أحمد عاطف

ثمن الاستقرار فى سيناء

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين

زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها فى إسرائيل بنسبة 16%

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين