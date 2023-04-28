الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بزيادة 18%.. سنتامين: ارتفاع معدلات إنتاج منجم السكرى خلال الربع الأول من 2023

ذهب
ذهب

أعلنت شركة سنتامين الأسترالية، صاحبة حق امتياز منجم السكري فى مصر، اليوم الجمعة، معدلات إنتاج ومبيعات والتكاليف خلال الثلاثة أشهر الماضية اعتبارًا من أول يناير وحتى نهاية مارس 2023 (الربع الأول).

ارتفاع إجمالي حجم إيرادات من مبيعات الذهب

وكشفت “سنتامين” فى بيان لها، أن انتاج الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 105.875 أوقية ذهب ، كما بلغ إجمالي حجم الإيرادات خلال تلك الفترة 205 ملايين دولار أمريكي بزيادة قدرها 18% عن الربع الأول من العام الماضي 2022 الناتجة عن مبيعات الذهب البالغة 107.661 أوقية بمتوسط سعر ذهب محقق يبلغ 1.902 دولار أمريكي.

التكاليف النقدية خلال الربع الأول

وأشارت إلى التكاليف النقدية خلال الربع الأول من العام الجاري، والتى بلغت 937 دولارًا أمريكيًا للأونصة وتكاليف الاستدامة الشاملة "AISC" البالغة 1348 دولارًا أمريكيًا للأونصة المُباعة.

45 مليون دولار نفقات رأسمالية

وبلغت النفقات الرأسمالية للربع الأول، نحو 45 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك المراحل النهائية من إنشاء مصنع ردم العجينة تحت الأرض قبل بدء التشغيل في الربع الثاني.

ميزانية الإنفاق على الاستكشاف 

وتابعت أنه تم تخصيص ميزانية الإنفاق على الاستكشاف بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 23 مليون دولار أمريكي لأعمال دراسة ما قبل التطوير في مشروع دوروبو.

مارتن هورجان رئيس سنتامين

وعلق مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين: “تعكس هذه النتائج بداية جيدة للعام، حيث يقدم فريق منجم  السكري أداء متسق آخر يتماشى مع خطتنا التشغيلية، بالإضافة إلى إحراز تقدم كبير في رأس المال الرئيسي”.

سنتامين منجم السكري مبيعات الذهب الذهب سعر الذهب

مواد متعلقة

وزير البترول يفتتح معمل خدمات التعدين بمرسى علم بعد تطويره

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

بزيادة 18%.. سنتامين: ارتفاع معدلات إنتاج منجم السكرى خلال الربع الأول من 2023

"أطباء السودان": انهيار وشيك للمنظومة الصحية فى البلاد

عقب 4 أيام من خطبتهما.. مصرع شاب وفتاة فى حادث بالدقهلية

"اقتصادية الأمم المتحدة" تطلق الجائزة العربية السنوية الأولى لريادة الأعمال للشركات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

ثمن الاستقرار فى سيناء

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين

زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها فى إسرائيل بنسبة 16%

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين