بزيادة 18%.. سنتامين: ارتفاع معدلات إنتاج منجم السكرى خلال الربع الأول من 2023

أعلنت شركة سنتامين الأسترالية، صاحبة حق امتياز منجم السكري فى مصر، اليوم الجمعة، معدلات إنتاج ومبيعات والتكاليف خلال الثلاثة أشهر الماضية اعتبارًا من أول يناير وحتى نهاية مارس 2023 (الربع الأول).

ارتفاع إجمالي حجم إيرادات من مبيعات الذهب

وكشفت “سنتامين” فى بيان لها، أن انتاج الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 105.875 أوقية ذهب ، كما بلغ إجمالي حجم الإيرادات خلال تلك الفترة 205 ملايين دولار أمريكي بزيادة قدرها 18% عن الربع الأول من العام الماضي 2022 الناتجة عن مبيعات الذهب البالغة 107.661 أوقية بمتوسط سعر ذهب محقق يبلغ 1.902 دولار أمريكي.

التكاليف النقدية خلال الربع الأول

وأشارت إلى التكاليف النقدية خلال الربع الأول من العام الجاري، والتى بلغت 937 دولارًا أمريكيًا للأونصة وتكاليف الاستدامة الشاملة "AISC" البالغة 1348 دولارًا أمريكيًا للأونصة المُباعة.

45 مليون دولار نفقات رأسمالية

وبلغت النفقات الرأسمالية للربع الأول، نحو 45 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك المراحل النهائية من إنشاء مصنع ردم العجينة تحت الأرض قبل بدء التشغيل في الربع الثاني.

ميزانية الإنفاق على الاستكشاف

وتابعت أنه تم تخصيص ميزانية الإنفاق على الاستكشاف بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 23 مليون دولار أمريكي لأعمال دراسة ما قبل التطوير في مشروع دوروبو.

مارتن هورجان رئيس سنتامين

وعلق مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين: “تعكس هذه النتائج بداية جيدة للعام، حيث يقدم فريق منجم السكري أداء متسق آخر يتماشى مع خطتنا التشغيلية، بالإضافة إلى إحراز تقدم كبير في رأس المال الرئيسي”.