السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنون عن مبادرة "كلنا واحد": "التخفيضات على السلع تصل لـ 35 %"

كلنا واحد
كلنا واحد

شهدت  منافذ مبادرة “كلنا واحد” التابعة لوزارة الداخلية، في الجيزة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين اليوم الجمعة، لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 5 و35 %.

وأوضحت سيدة حلمي، من سكان منطقة العمرانية بالجيزة لـ" الدستور"، أنها تشتري احتياجاتها اليومية من السلع الغذائية من منافذ مبادرة “كلنا واحد”، التابعة لوزارة الداخلية، وذلك لأنها تقدم السلع بأسعار مخفضة عن مثيلتها التي تباع في الأسواق والمحال التجارية، علاوة على أنها تحتوي على كل السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة.

وتابعت: “سعر زجاجة الزيت وزن 800 جرام يتراوح ما بين 35  لـ 55 جنيه، وكيس الأرز وزن كيلو واحد، يتراوح سعره ما بين 20 لـ 25 جنيه، وكيس المكرونة وزن 400 جرام بـ 7 جنيه ونصف،  وكيس السكر وزن كيلو واحد بـ 18 جنيه، مشيره إلى أن كل أسعار السلع أقل بنسبة تتراوح ما بين 5 لـ 35 % عن الأسواق والمحال التجارية”.

من جانبها، قالت سميرة كريم، من سكان الجيزة، إنها تتوجه إلى منفذ “كلنا واحد” المتنقل في ميدان الجيزة، مرتين أسبوعيًا، لشراء احتياجاتها.

وأكدت منال عادل، من سكان الجيزة، أنها تشتري احتياجات المنزل من  منفذ كلنا واحد التابع لوزارة الداخلية، لأن أسعاره مخفضة.

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