الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأحرار الاشتراكيين": نرحب بفكرة الحوار الوطنى منذ البداية ونطالب بتوسيع قاعدة المشاركة

طارق درويش
طارق درويش

قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن حزب الأحرار من بداية إطلاق رؤية الحوار الوطني كان من أول الأحزاب التي رحبت بهذا القرار الذي يمثل إضافة جديدة، وذلك لتوطيد مبادئ الديمقراطية لخلق مجتمع جديد يقوم على تعددية الفكر لإعلاء مفاهيم دولة تقوم على التباين للوصول إلى أعلى درجات النقاوة السياسية، منها يمكن الانطلاقة نحو الجمهورية الجديدة.

الأحزاب السياسية 

وأكد طارق درويش، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حزب الأحرار واحد من 42 حزبا المكون الطبيعي للأحزاب السياسية، ولهذا تم عمل الكثير من الجلسات الحوارية القائمة على الدراسات العلمية لوضع التصورات المختلفة تجاه القضايا والموضوعات المطروحة بالحوار الوطني.

توسيع قاعدة المشاركة 

وأضاف في حديثه، أنه يجب توسيع قاعدة المشاركة السياسية وإزالة العراقيل الخاصة بالترشيح والانتخاب، على أن يكون لكل حزب تمثيل سياسي داخل مجلس الشيوخ والنواب، لذا كل السلبيات التي كانت توجد على أرض الواقع سابقاً تجب إزالتها لإعلاء قيم الوطن والمواطن.

طارق درويش الأحرار الاشتراكيين اكسترا نيوز الحوار الوطنى المشاركة السياسية

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