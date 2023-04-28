شعيب يتفقد أماكن إقامة فعاليات أوليمبياد المحافظات الحدودية قبل انطلاقها غدًا

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، أماكن إقامة فعاليات أوليمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الرابعة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمدينة مرسى مطروح.

جاء ذلك بحضور العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور أحمد حسان مدير عام النشاط الرياضي الطلابي بوزارة الشباب والرياضة والدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، والدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد محافظ مطروح مركز كليوباترا الترفيهي ومركز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي لذوي القدرات والهمم، بالإضافة إلى الملعب القانوني والملعب الثلاثي المتعدد، وذلك للتأكد من إنهاء كل الاستعدادات لانطلاق الفعاليات غدا.

وتابع محافظ مطروح بروفات مسرحية أندية السكان التي تناقش القضايا السكانية لشباب المحافظات الحدودية استعدادا للمشاركة في الفعاليات.

وأشاد محافظ مطروح باستعدادات المحافظة لأوليمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الرابعة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيا التوفيق للفرق المشاركة.