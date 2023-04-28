الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد انتظام حركة البيع وتوافر السلع بمعرض "أهلا رمضان"

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، جولة تفقدية اليوم الجمعة حيث تفقد معرض" أهلاً رمضان بمدينة بني سويف، للاطمئنان على  استمرار توافر السلع، وانتظام حركة البيع والشراء بالمعرض، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمد  فترة العمل بالمعارض بعد شهر رمضان، نظرا للفترة الاستثنائية الحالية، من منطلق أن تلك المعارض تعتبر أحد أدوات الحماية المجتمعية التي توفرها الدولة.

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وتجول المحافظ داخل باكيات وأقسام المعرض المقام بجوار الصالون الأخضر، الذي يضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، واللحوم، والخضروات وبيض المائدة والبقوليات والمخللات والدقيق بأنواعه حيث يشارك في المعرض العديد من الجهات التنفيذية ذات الصلة وشركات القطاع الخاص.

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وحرص محافظ بني سويف على الحديث مع الكثير من المواطنين الذين تصادف وجودهم، مطمئنا منهم على توافر السلع وأسعارها، مؤكدا لهم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بالعمل المتواصل لتلبية احتياجات المواطنين، وتذليل أية مشكلات تواجههم، مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل تحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدا على أهمية المشاركة الفاعلة من جانب المواطنين.

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وأعرب المواطنون عن ارتياحهم لتوجيهات الحكومة بمد عمل معارض بيع  السلع، مؤكدين على  أن توافر السلع بالمعارض يساعد على توزان واستقرار الأسعار، مؤكدين على أن أجهزة المحافظة تقدم كافة التسهيلات اللازمة.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التموين بالتنسيق رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز السبع  والعمل الميداني المستمر لضمان عمل المنافذ والشوادر على مستوى المحافظة " قرى ومدن "، مع إرسال تقرير يومي عن انتظام  حركة البيع وتوافر السلع بها.

رافق المحافظ خلال الجولة :اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف الدكتور علاء سعيد مشرف وحدة الأسواق والمعارض وحدة التنمية الاقتصادية، وأعضاء الوحدة محمد بشير حسين بكري.

التموين والتجارة الداخلية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اللحوم والخضروات الوحدات المحلية حركة البيع والشراء رؤساء الوحدات المحلية

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