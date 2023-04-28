شاطئ المندرة بالإسكندرية يستقبل مجموعة من "المُسنات" لقضاء يوم ترفيهي

استضاف شاطئ المندرة المجاني بالإسكندرية، اليوم، مجموعة من السيدات المسنات، لقضاء يوم ترفيهي على شاطئ الخير والسعادة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بأن شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط مفتوحة ومتاحة لكل أمهاتنا وأهلنا من مواطنى الإسكندرية.

واستقبل الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، اليوم الجمعة، مجموعة من نزلاء شابات دار الهنا، أعمارهم فوق الـ70 عامًا، حيث رحب بأمهاتنا، معربًا عن سعادته البالغة برؤيتهم ونقل لهم تحيات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأضاف: وقضت أمهاتنا المسنات وقتًا طيبًا علي شاطئ المندرة للاستمتاع بالأجواء المميزة على شواطئ الإسكندرية.



جدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية ممثلة فى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تعمل على توفير عمال بالشواطئ مدربون تدريبًا جيدًا لاستقبال والتعامل مع آبائنا وأمهاتنا من كبار السن كذلك من ابنائنا من ذوى الهمم

وجدد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، دعوة اللواء محافظ الإسكندرية بأن شواطئ المحافظة مفتوحة بكل الحب والود لكافة الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخدمية والمستشفيات، وأصحاب الهمم للاستمتاع بالحياة على شاطئ المندرة المجانى هدية محافظة الإسكندرية لأبنائها.

وكان قد شدد رئيس مصايف الإسكندرية على الإهتمام بنظافة الشواطئ والقيام بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم للتأكد من نظافة الشواطئ، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه بضرورة فتح دورات المياه ومجانيتها وعدم غلقها نهائيا مع الإهتمام بالمرور عليها على مدار اليوم للتأكد من نظافتها، يليق بالشواطئ وغير حاجب الرؤية، والاهتمام، بنظافة الشواطئ لتظهر بالمنظر اللائق واحترام آداب الشاطئ وتواجد العائلات.



وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على ارقام الشكاوى التالية

الشكاوي بالقطاع الشرقي

٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ - ٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨

٠١١١٩٥٥٥٩٤٦ - ٠١٥٠١٢٩٧٨٨٨

أرقام الشكاوى بالقطاع الغربي

٠١٢٢٥٢٦٧٢٧٦ - ٠١٢٢٠٠٣٠١٠٣

٠١٢٠٣٩٨٦٣٢٤ - ٠١٢٢٢٢٦٥٠٣٤

وكذلك موقع الإدارة الرسمي

Www.catr.gov.eg