الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شاطئ المندرة بالإسكندرية يستقبل مجموعة من "المُسنات" لقضاء يوم ترفيهي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استضاف شاطئ المندرة المجاني بالإسكندرية، اليوم، مجموعة من السيدات المسنات، لقضاء يوم ترفيهي على شاطئ الخير والسعادة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بأن شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط مفتوحة ومتاحة لكل أمهاتنا وأهلنا من مواطنى الإسكندرية.

IMG_٢٠٢٣٠٤٢٨_١٦١٣٤٦

واستقبل الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، اليوم الجمعة، مجموعة من نزلاء شابات دار الهنا، أعمارهم فوق الـ70 عامًا، حيث رحب بأمهاتنا، معربًا عن سعادته البالغة برؤيتهم ونقل لهم تحيات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأضاف: وقضت أمهاتنا المسنات وقتًا طيبًا علي شاطئ المندرة للاستمتاع بالأجواء المميزة على شواطئ الإسكندرية.

IMG_٢٠٢٣٠٤٢٨_١٦١٤٠١


جدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية ممثلة فى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تعمل على توفير عمال بالشواطئ مدربون تدريبًا جيدًا لاستقبال والتعامل مع آبائنا وأمهاتنا من كبار السن كذلك من ابنائنا من ذوى الهمم

وجدد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، دعوة اللواء محافظ الإسكندرية بأن شواطئ المحافظة مفتوحة بكل الحب والود لكافة الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخدمية والمستشفيات، وأصحاب الهمم للاستمتاع بالحياة على شاطئ المندرة المجانى هدية محافظة الإسكندرية لأبنائها.

IMG_٢٠٢٣٠٤٢٨_١٦١٣٢٧

وكان قد شدد رئيس مصايف الإسكندرية على الإهتمام بنظافة الشواطئ والقيام بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم للتأكد من نظافة الشواطئ، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه بضرورة فتح دورات المياه ومجانيتها وعدم غلقها نهائيا مع الإهتمام بالمرور عليها على مدار اليوم للتأكد من نظافتها،  يليق بالشواطئ وغير حاجب الرؤية، والاهتمام، بنظافة الشواطئ لتظهر بالمنظر اللائق واحترام آداب الشاطئ وتواجد العائلات.
 

IMG_٢٠٢٣٠٤٢٨_١٦١٣١٦

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على ارقام الشكاوى التالية
الشكاوي بالقطاع الشرقي 
٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠  - ٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ 
٠١١١٩٥٥٥٩٤٦ - ٠١٥٠١٢٩٧٨٨٨

أرقام الشكاوى بالقطاع الغربي 
٠١٢٢٥٢٦٧٢٧٦ - ٠١٢٢٠٠٣٠١٠٣
٠١٢٠٣٩٨٦٣٢٤ - ٠١٢٢٢٢٦٥٠٣٤
وكذلك موقع الإدارة الرسمي
Www.catr.gov.eg

شاطئ المندرة بالإسكندرية السيدات المسنات يوم ترفيهي شواطئ عروس البحر شاطئ السعادة

الأكثر قراءة

بسبب خلافات الجيرة.. مقتل شخص فى مشاجرة بالغربية

أيمن حمزة: شبكة كهرباء مصر جاهزة لاستقبال أحمال صيف 2023

مصرع شخصين بعد سقوط سيارة من أعلى معدية بنهر النيل فى المنيا

مفوضية اللاجئين: أوقفنا أنشطتنا مؤقتًا فى 3 مناطق سودانية

"إكسترا نيوز": 5000 مواطن مصرى عادوا من السودان منذ بداية الإجلاء

السفير الأوكراني: الأمم المتحدة "ليست مثالية" ولكن ليس لدينا بديل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

ثمن الاستقرار فى سيناء

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين

زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها فى إسرائيل بنسبة 16%

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين