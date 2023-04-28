رئيس جامعة سوهاج يهنئ "عبد الغفار" لتجديد انتدابه مستشاراً إعلامياً لـ"التعليم العالي"

هنأ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، الدكتور عادل عبد الغفار بمناسبة تجديد انتدابه مستشارًا إعلاميًا ومُتحدثًا رسميًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، داعيًا له بالتوفيق والنجاح في مهمته خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أصدر قرارًا وزاريًّا بتجديد ندب الدكتور عادل عبد الغفار مستشاراً اعلامياً للوازرة، حيث كان يشغل منصب المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي الأسبق لوزارات التربية والتعليم والبيئة والتموين والتجارة الداخلية وجامعة القاهرة، كما شغل عدة مناصب أكاديمية منها رئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامي، عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، عميد كلية الإعلام بجامعة النهضة، والرئيس السابق للجنة قطاع الإعلام واللغات بوزارة التعليم العالي.

فيما شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، بدء موسم حصاد القمح بمزرعة الكوثر، يرافقه الدكتور خلف همام عميد كلية الزراعة، والدكتور زينهم شيخون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن كلية الزراعة تلعب دور ريادي متميز في التنمية الزراعية وفي المشروعات البحثية التنموية بكافة مجالاتها، كما تحرص على تعزيز الدور الخدمي والمجتمعي لها من خلال المشاركة فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية وأهمها القمح، بالإضافة إلى استحداث نوعيات جديدة من المحاصيل الزراعية لزيادة الإنتاج المحلى، وحل المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي من خلال نشر البحوث العلمية وتعميمها في شتي المجالات الزراعية.

وأوضح الدكتور خلف همام، أن موسم الحصاد بدأ بمساحة ٤٢ فدان تقاوي من نوعية (سدس ١٢ وجميز ١١)، موزعة على ١٨ فدان بمزرعة الكوثر، و٢٤ فدان بمقر مزرعة الكوامل بمدينة سوهاج الجديدة، بالإضافة إلى ١٧ فدان شعير بمزرعة الكوثر، مشيراً إلى أنه تم انتقاء سلالات جديدة ومتميزة من تقاوي (سدس ١٢) وبيع إنتاجها للمزارعين بالمحافظة، وذلك بهدف استزراعها وزيادة الإنتاجية، حيث تتميز تلك التقاوي بجودتها العالية ومقاومتها للحرارة وتحملها للعطش والجفاف الشديد الذى تختص به محافظات الصعيد، وذلك في ظل التغيرات المناخية الجديدة، وتطبيقًا لإستراتيجية محافظة سوهاج للتغيرات المناخية ٢٠٥٠م، والتي تم إعلانها في أغسطس ٢٠٢٢، و جاري تنفيذ أنشطة العقد الأول منها "٢٠٢٢-٢٠٣٠".