الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 بكسور إثر انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب منذ قليل 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، أثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص طريق " القاهرة- الإسكندرية"  الصحراوي الكيلو 125 باتجاه محافظة الإسكندرية.

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي عند الكيلو 125 اتجاه محافظة الإسكندرية .

مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة "محمد ر ت" 19 سنة مقيم بناحية مركز الدلنجات، مصاب بكدمات وسحجات متعدده بالجسم" احمد  م. ف" 19 سنة مقيم بناحية مركز ةالدلنجات مصاب كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، "محمود م ص" 22 سنة مقيم بناحية مركز شرطة الدلنجات مصاب كدمات وسحجات متعدده بالجسم، "ابراهيم ج ص" 29 سنة مصاب بكدمات وسحجات واشتباه كسر بالحوض وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إجراءات القانونية إتخاذ الإجراءات القانونية أجرأ اجراء أحداث الواقعة الاسكندرية الصحراوي الإجراءات القانونية اللازمة إصابة 4 اسكندرية الصحراوي

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