الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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14 ألف سودانى يدخلون مصر عبر المنافذ الحدودية (فيديو)

المواطنين السودانيين
المواطنين السودانيين

قال أحمد أبوزيد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" إلى وزارة الخارجية أكدت وصول 14 ألف سوداني إلى مصر خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الحدودية.

وأضاف موفد "القاهرة الإخبارية" أن أحد المواطنين السودانيين قال في حوار معه إنه معه إقامة في إحدى الدول الأوروبية وكان يمكن له التنسيق والعودة إلى هذه الدولة مباشرة، لكنه فضل الذهاب إلى مصر لأنه يدرك طبيعة الوجهة التي يتوجه إليها، وأنه يعتبر مصر هي السند والداعم الكبير.

موفد “القاهرة الإخبارية”: مصر ترحب دائمًا بالأشقاء السودانيين

وأشار إلى أن مصر ترحب دائمًا بالأشقاء السودانيين، موضحًا أن السودانيين يعتبرون الهدنة بارقة أمل للأشقاء في الخرطوم من أجل مغادرة السودان، لأن لا أحد يتوقع طبيعة الاشتباكات التي قد تحدث.

وتابع: "السلطات في معبر أرقين تقدم تسهيلات كبيرة للقادمين من السودان" موضحًا أن الإجراءات تتم بانسيابية عالية جدًا في المعبر، وعمليات تسهيل الإجراءات تراعي العديد من الضوابط مثل احترام القوانين التي تنظم استقبال المواطنين السودانيين وغيرهم من الأجانب، والتأكد من التأشيرات والتراخيص التي حصلوا عليها.

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