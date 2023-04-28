"القاهرة الإخبارية" توضّح موقف القادمين إلى معبر أرقين بأوراق غير مكتملة

كشف أحمد أبوزيد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية"، آخر تطورات استقبال مصر لرعاياها من السودان، مؤكدًا أن الكثير من الحافلات اليوم في طريقها للمرور من المعبر.

وقال من أمام معبر أرقين، إن هناك 14 ألف سوادني وصلوا إلى الأراضي المصرية عبورًا من الموانئ والمعابر المختلفة، فضلًا عن 2000 من الجنسيات المختلفة من 50 دولة.

وأضاف: "هناك عشرات الحافلات عبرت إلى معبر أرقين، بالتنسيق مع السلطات في هذا المعبر، قبل دقائق قليلة من الآن".

وأكد أبوزيد، أن ليس كل عابر للمعبر يستطيع الدخول إلى الأراضي المصرية، فهناك شروط وضوابط معينة تسمح أو لا تسمح بالدخول، لافتًا إلى أن من لم تكتمل أوراقه يعود لأقرب مكتب قنصلي في وادي حلفا لتجديد أوراقه، ومن ثم السماح له بالدخول.