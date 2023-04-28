توريد 1880 طن قمح لصوامع وشون محافظة دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال توريد محصول القمح لموسم ٢٠٢٣، حيث انتظمت عملية التوريد التى بدأت هذا الشهر وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس بعدد ٩ شون وصومعة على مستوى المحافظة.

وبلغت الكمية الموردة بالشون والصوامع ١٨٨٠ طنا و٩٧٠ كيلو من الأقماح حتى أمس الخميس.

وأكدت محافظ دمياط على المتابعة الدورية لعملية التوريد والتخزين بشكل مستمر، موجهة تعليماتها إلى مديريتي الزراعة والتموين بتكاتف الجهود وتذليل أي عقبات والتيسير على المزارعين وسرعة سداد مستحقاتهم.

ويشار إلى وصول المساحة المزروعة من القمح لهذا الموسم بالمحافظة قد بلغت ٣١ فدانا وقيراطين، كما تم تنفيذ عدد من الاستعدادات للتأكد من جاهزية الشون والصوامع لاستقبال الكميات الموردة.

كانت ترأست الدكتورة منال عوض، اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات بمنظومة توريد القمح لموسم ٢٠٢٣، حيث جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ومديري مديريتى التموين والزراعة ومدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة.