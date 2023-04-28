بسبب خلافات أسرية.. مسن يطلق النار على ابنه فى سوهاج

تعرض عامل فى بداية العقد الثالث من العمر للإصابة بطلق نارى باليد اليمنى على يد والده السبعينى؛ إثر إطلاقه الأعيرة النارية من سلاح كان بحوزته؛ بسبب وجود خلافات أسرية قائمة فيما بينهما، بدائرة قسم شرطة طهطا شمالى محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام مفادها وصول "أحمد. خ، 30 سنة"، عامل، ويقيم بدائرة القسم، مصاب بطلق نارى باليد اليمنى.

وبالبحث وبسؤال المُصاب، اتهم والده المدعو (خلف ج خ خ- 72 سنة- بالمعاش - ويقيم بذات الناحية)، بالتعدى عليه وإطلاق عيار من سلاح نارى كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته؛ بسبب خلافات أسرية قائمة فيما بينهما.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم بالواقعة بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذِكر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.