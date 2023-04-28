الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الدفاع البيلاروسى: واشنطن تنتهج سياسة زعزعة الاستقرار فى منطقة منظمة شنغهاى

بيلاروسيا
بيلاروسيا

اتهم وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تنتهج سياسة زعزعة الاستقرار والمواجهة في منطقة منظمة شنغهاي للتعاون.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، بحسب ما نقلته عنه الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية.

- نشاط واشنطن يزعزع استقرار المناطق

 وقال "خرينين" فى تصريحاته، نشاط واشنطن يزعزع استقرار المناطق، ويجبر بقية الدول، المنافسين والحلفاء على الدخول في مواجهة، وقد تجلى الخط الأمريكي الهادف في السعي نحو جني فوائد أحادية الجانب من أي أزمة حول العالم، وفقًا لما نقلته قناة روسيا اليوم.

- العالم أحادي القطب الذي كان موجودًا منذ 30 عامًا أصبح شيئًا من الماضي

وأشار وزير الدفاع البيلاروسي إلى أن العالم أحادي القطب الذي كان موجودًا منذ 30 عامًا أصبح شيئًا من الماضي، متابعًا: "تواجه بعض القوى أزمة العولمة، المبنية على الهيمنة النقدية والمالية والتكنولوجية والثقافية للولايات المتحدة، ومن المهم للغاية بالنسبة لها الحفاظ على النموذج أحادي القطب للعالم".

وقال خرينين: "في هذه الحالة، فإن هذه القوات تعوقها عوامل مثل حدود الدولة أو أي هوية، بما في ذلك الحضارية والدينية".

وأوضح خرينين أنه من أجل استبعاد الاشتباك العسكري المباشر، يتم استخدام مناطق رمادية من عدم الاستقرار حول الدولة الضحية المختارة وشن حروب بالوكالة.

بيلاروسيا: لا نعارض نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك

وقبل يومين، أعلن مندوب بيلاروسيا لدى الأمم المتحدة، فالنتين ريباكوف، عن عدم معارضته لنقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك، ولكنه قال إنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن الجوانب العملية لذلك.
وقال ريباكوف، متحدثًا عن إمكانية نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك: "لم أكن أعارض أي قرار لتحقيق ذلك إذا تم ذلك بطريقة ما".

وزير الدفاع البيلاروسي الولايات المتحدة الامريكية زعزعة الاستقرار منظمة شنغهاي للتعاون واشنطن الهيمنة النقدية

الأكثر قراءة

نجاة 11 من الموت إثر اصطدام سيارة بسور منزل فى الوراق

بتوجيهات الرئيس السيسى.. "الصحة" تقدم الخدمات الطبية لجميع القادمين من السودان

بمشاركة مصرية.. الرئيس التونسى يفتتح فعاليات الدورة 37 لمعرض تونس للكتاب

حريق يلتهم جسد مواطن داخل شقة بمنطقة الوراق

مصرع فلاح على يد حلاق طعنا في المنوفية

وزير الدفاع البيلاروسى: واشنطن تنتهج سياسة زعزعة الاستقرار فى منطقة منظمة شنغهاى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

أ. د. عمرو المستكاوي

دهون الكبد

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل