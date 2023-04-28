وزير الدفاع البيلاروسى: واشنطن تنتهج سياسة زعزعة الاستقرار فى منطقة منظمة شنغهاى

اتهم وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تنتهج سياسة زعزعة الاستقرار والمواجهة في منطقة منظمة شنغهاي للتعاون.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، بحسب ما نقلته عنه الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية.

- نشاط واشنطن يزعزع استقرار المناطق

وقال "خرينين" فى تصريحاته، نشاط واشنطن يزعزع استقرار المناطق، ويجبر بقية الدول، المنافسين والحلفاء على الدخول في مواجهة، وقد تجلى الخط الأمريكي الهادف في السعي نحو جني فوائد أحادية الجانب من أي أزمة حول العالم، وفقًا لما نقلته قناة روسيا اليوم.

- العالم أحادي القطب الذي كان موجودًا منذ 30 عامًا أصبح شيئًا من الماضي

وأشار وزير الدفاع البيلاروسي إلى أن العالم أحادي القطب الذي كان موجودًا منذ 30 عامًا أصبح شيئًا من الماضي، متابعًا: "تواجه بعض القوى أزمة العولمة، المبنية على الهيمنة النقدية والمالية والتكنولوجية والثقافية للولايات المتحدة، ومن المهم للغاية بالنسبة لها الحفاظ على النموذج أحادي القطب للعالم".

وقال خرينين: "في هذه الحالة، فإن هذه القوات تعوقها عوامل مثل حدود الدولة أو أي هوية، بما في ذلك الحضارية والدينية".

وأوضح خرينين أنه من أجل استبعاد الاشتباك العسكري المباشر، يتم استخدام مناطق رمادية من عدم الاستقرار حول الدولة الضحية المختارة وشن حروب بالوكالة.

بيلاروسيا: لا نعارض نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك

وقبل يومين، أعلن مندوب بيلاروسيا لدى الأمم المتحدة، فالنتين ريباكوف، عن عدم معارضته لنقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك، ولكنه قال إنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن الجوانب العملية لذلك.

وقال ريباكوف، متحدثًا عن إمكانية نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك: "لم أكن أعارض أي قرار لتحقيق ذلك إذا تم ذلك بطريقة ما".