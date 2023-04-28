الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين

جريدة الدستور

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينة جنين، حيث دارت مواجهات عنيفة داخل المخيم.

وأسفرت المواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين عن إصابة طفل فلسطيني بشظايا رصاص الاحتلال، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال نشرت القناصة على أسطح عمارات ومنازل في مدينة ومخيم جنين، وأن دوي انفجارات كبيرة سمع في المخيم، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من دخول المخيم.

وأكدت المصادر انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء بالمخيم، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من المخيم.

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