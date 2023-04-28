الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مباحث الساحل تكشف لغز سرقة الدراجات النارية

سرقة دراجة نارية
سرقة دراجة نارية

نجحت أجهزة الأمن في كشف  ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلين الدراجة النارية "المُبلغ بسرقتها" وبحوزتهما أداة لقص الأسلاك، كما أقرا بارتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية أخرى بذات الأسلوب، باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، وأن الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى .

وأقرا بتصرفهما فى متحصلات نشاطهما الإجرامى بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" مقيم بمحافظة القليوبية، حيث تم استهدافه وأمكن ضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطان أيدها، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفوا على الدراجتين الناريتين ، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الدراجات النارية المجني عليهم بمحافظة القليوبية بمديرية أمن القاهرة سرقة الدراجات النارية شرطة الساحل مباحث الساحل

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