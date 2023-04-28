الاتصالات: عدد مكاتب البريد يصل لـ4363

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، عن أن عدد مكاتب البريد في مصر ارتفع إلى نحو 4363 مكتبًا بنهاية يناير 2023، مقارنة بنحو 4206 مكاتب عن نفس الفترة عام 2021 بزيادة قدرها 157 مكتبًا بمعدل نمو سنوي 3.73% وشهري 0.41%، بعد أن سجلت 4345 مكتبًا في ديسمبر السابق عليه بزيادة قدرها 18 مكتبًا.

وحصل "الدستور" على نسخة من التقرير الذي أكد أن المستفيدين من صرف المعاشات من خلال البريد بلغ 4.78 مليون مواطن خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بنحو 6.32 مليون مواطن عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تراجع سنوي 24.37% وشهري 1.24% بعد أن سجل خلال ديسمبر السابق عليه نحو 4.84 مليون مستفيد.

وأوضح التقرير أن متوسط عدد السكان المستفيدين من خدمات مكتب بريد واحد سجل 24.22 ألف نسمة خلال يناير الماضي، مقارنة بنحو 24.69 ألف نسمة عن نفس الفترة عام 2022، بمعدل تراجع سنوي 1.87% وشهري بلغ 0.27%، بعد أن بلغت في ديسمبر نحو 24.29 ألف نسمة.

وأشار التقرير إلى وجود تراجع كبير في عدد الحوالات الفورية في مكاتب البريد، حيث سجل عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية نحو 907 آلاف حوالة خلال يناير 2023، مقارنة بنحو 1088 مليون حوالة عن نفس الفترة عام 2022، بمعدل تراجع سنوي 16.65%، وشهري نحو 3.42%، بعد أن سجل في ديسمبر السابق نحو 939 مليون حوالة.

ووضعت هيئة البريد المصري خطة لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب البريد، بما يتناسب مع احتياجات الدولة وتقديم خدمات مصر الرقمية، للتيسير على المواطنين وتوفير منصة رقمية عبر شبكة مكاتب البريد المنتشر على مستوى الجمهورية، ويبلغ إجمالي الودائع ومدخرات المصريين في هيئة البريد نحو 220 مليار جنيه.

تقدم هيئة البريد المصري خدماتها إلى نحو 25 مليون مواطن في جميع المحافظات، حيث يصل عدد فروع ومكاتب الهيئة حاليًا نحو 4363 مكتبًا على مستوى الجمهورية لتقديم جميع الخدمات البريدية والمالية والحوالات والرسائل الفورية والطرود والشحن والتوصيل وخدمات الحكومة الإلكترونية، بالإضافة لصرف معاشات نحو 11 مليون مواطن شهريًا.

كما تقدم الهيئة القومي للبريد حزم من الخدمات الحكومية الإلكترونية منها التموين والإسكان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية والمرور والشهر العقاري والسجل التجاري وغيرها من الخدمات الأخرى وتصل 170 خدمة مميكنة.