"الأنباء" الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي على قوة العلاقات مع النمسا والسعي لمد جسور الصداقة

أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العلاقات مع النمسا قائمة على الاحترام المتبادل والسعي المخلص لمد جسور الصداقة وأن العلاقات بين البلدين قوية ومستقرة وتعود لأكثر من 150 عاما.

وقالت الصحيفة الكويتية تحت عنوان " السيسي: الاتفاق مع المستشار النمساوي على ضرورة وجود آليات لحل الأزمة في السودان والقضية الفلسطينية"ـ إنه خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع مستشار النمسا كارل نيهامر بقصر الاتحادية أمس ـ أكد الرئيس السيسي أنه بحث مع المستشار النمساوي زيادة التبادل الاقتصادي بين البلدين ، مضيفا إنه تم الاتفاق خلال المباحثات على ضرورة وجود آليات لحل الأزمة في السودان والقضية الفلسطينية والهجرة غير الشرعية.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي أوضح أن المباحثات مع المستشار النمساوي تناولت عددا من الملفات وعلى رأسها استمرار الأزمة الروسية - الأوكرانية وتأثيراتها على العالم، مؤكدا وجود تفاهم مشترك مع مستشار النمسا بشأن ملف الهجرة غير الشرعية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن اللقاء تناول في هذا السياق استمرار الأزمة الروسية - الأوكرانية بما لها من تداعيات سلبية على السلم والأمن الدوليين واستقرار أمن الطاقة والغذاء عالميا وهي التداعيات التي عانت منها ولا تزال الدول الأقل نموا وبما أضاف للأعباء الصعبة التي تتحملها لتحقيق متطلبات التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأشارت الصحيفة إلى تأكيد الرئيس السيسي على حرصه خلال المباحثات على استعراض رؤية مصر إزاء عدد من الملفات الإقليمية المهمة والجهود التي تبذلها مصر لمعالجة أسباب عدم الاستقرار في إقليمنا ، مشيرا إلى تطرق المباحثات إلى تطورات المشهد الليبي والقضية الفلسطينية وقضية سد النهضة فضلا عن مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان مع تأكيد حرص مصر البالغ على استعادة الاستقرار هناك والحفاظ على مقدرات شعب السودان الشقيق.