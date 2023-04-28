أبرز فعاليات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتزامن مع فترة الخماسين المقدسة

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال فترة الخماسين المقدسة عددًا من الفعاليات والأنشطة عقب احتفالاتها بعيد القيامة المجيد.

و نظمت خدمة الشباب بإيبارشية الفيوم، لقاءً لشباب وشابات المرحلة الجامعية من أبناء الإيبارشية، تحت شعار "بي منريت.. لأَنَّكَ أَنْتَ مَحْبُوبٌ"، في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا أبرام مطران الإيبارشية.

شارك في اللقاء 700 شاب وشابة و70 خادمت وخادمة وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وتضمن اللقاء بجانب صلاة القداس الإلهي محاضرتين عن "النجاح" ألقاهما الأب القمص رافائيل ثروت كاهن كنيسة الشهيد مار مينا بفم الخليج بالقاهرة ونائب أسقف الخدمات.

وقدم كورال "القديس مار إفرام السرياني" التابع لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة وكورال "السمائيين" التابع لإيبارشية الفيوم فقرات ألحان وترانيم، كما اشتمل اللقاء على مسابقات روحية وترفيهية.

- لقاء بالعاملين بكنائس إيبارشية ميت غمر



كما نظمت إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، لقاءً خاصًا للعاملين بكنائس الإيبارشية في كنيسة الشهيد مار جرجس بميت غمر، بحضور نيافة الأنبا صليب أسقف الإيبارشية.

شمل اللقاء بجانب صلاة القداس الإلهي وجبة أغابي، كما ألقى نيافة الأنبا صليب كلمة تهنئة بعيد القيامة، كما شكر المشاركين على جهودهم المبذولة طوال فترة الأعياد.

- شراء كنيسة جديدة بإيبارشية أيرلندا



ومن جهته وَقَّعَ نيافة الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا وشمال شرقي إنجلترا عقد شراء كنيسة جديدة في مدينة "Swansea" الواقعة غربي إمارة ويلز والكنيسة الجديدة تم شراؤها من الكنيسة المعمدانية، وتقرر أن تحمل ايم رئيس الملائكة ميخائيل والشهيد مارمينا.

وكانت الخدمة في هذه المنطقة تتم من خلال تأجير كنائس للصلاة، وذلك خلال الست سنوات الماضية.

حضر توقيع العقد عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وقس الكنيسة المعمدانية والمحامية المكلفة بإتمام البيع ونقل الملكية، إلى جانب عدد كبير من الأقباط المقيمين في Swansea .

وهذه هي ثاني كنيسة يتم شراؤها خلال الشهر الجاري، لتنضم إلى كنائس إيبارشية أيرلندا وشمال شرقي إنجلترا، حيث تم شراء كنيسة في مدينة برومللي يوم ٨ أبريل الجاري.