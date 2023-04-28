جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية

تمكنت إدارة الجمارك بمطار أسيوط الدولي من ضبط محاولتي تهريب سبيكة وكمية من المشغولات الذهبيه بالمخالفة لأحكام القانون.

ففى المحاولة الأولي وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط ايركايرو القادمة من الكويت تم الاشتباه في راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكب.

وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود سبيكه ذهبية بوزن ٤٠٠ جرام تقريبًا داخل حقائب الراكب.

وفي المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية على رحلة خطوط إسكندرية للطيران القادمة من جدة، اشتبه عمار أبو المكارم رئيس القسم في راكبة مصرىة الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود كثافات ومشغولات معدنية داخل حقائب الراكبة.

وأمر المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكبه و بتفتيشها ذاتيًا فتبين وجود ٥٢ قطعه ذهبيه مختلفه الأحجام والأنواع بوزن ٥٠٠ جرام تقريبًا.

وقرر محمد متولي مدير جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمى ١ و٢ لسنة ٢٠٢٣.

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات